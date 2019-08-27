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Образование Общество

В самарской школе №49 из идеи "Безопасной школы" выросли целые направления внеурочной деятельности

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Школа №49 планомерно развивает представление детей и родителей о том, насколько увлекательным, комфортным и безопасным может быть пребывание в учебном заведении.

Фото: предоставлено школой №49

Два года назад Наталье Вершининой предложили возглавить школу № 49. Специалист с большим стажем педагогической и административной деятельности, она тем не менее сомневалась — справится ли: привычка все делать "на отлично" дает себя знать. "Я многим обязана Татьяне Булатовой, директору школы №175, которая разглядела во мне потенциал, — говорит Наталья Вершинина. — Думаю, что способность найти "звездочек" в педагогическом составе и дать им раскрыться — решающий навык для директора школы. Я рада, что мне удалось перенять его у наставницы. За два года не ошиблась ни в одном из учителей, предлагая им новые должности или возлагая на них дополнительную нагрузку".

С начала 2019-го в школе №49 действует программа развития. Она разработана с учетом национальных проектов, но индивидуальность ей придает то, что она выстроена вокруг идеи "безопасной школы".

Еще в 2013-м при 49-й был создан отряд юных пожарных "Огонек". Собравший множество наград, в прошлом году он вошел в десятку лучших дружин в России. Именно успехи "Огонька" во многом вдохновили коллектив школы на создание концепции безопасной школы. К пожарной безопасности присоединились такие направления, как профилактика дорожного травматизма, информационная безопасность, популяризация здорового образа жизни. В этом году отряд "Огонек" организовал профильную смену в лагере "Волгаренок", а школа выступала организатором городской конференции "Азбука безопасности".

К созданию безопасной школы подключили и взрослых. Мамы и папы помогают проводить просветительские занятия и сами включаются в некоторые виды активности.

Уже сейчас за идеей безопасной школы вырисовывается более масштабный замысел. Дело в том, что у 49-й есть богатый набор спортивных и, благодаря соседству с ДШИ №3 "Младость", творческих секций. При школе действуют отряды Юнармии "Хранители памяти" и РДШ. Дети вольны здесь выбрать себе занятие по душе и проводить время в учебном заведении с утра до вечера. Акцент на безопасность работает на то, чтобы пребывание ребят в школе было не только полезным, но и комфортным.

Наталья Вершинина, директор школы №49:

— Я верю, что со временем наша школа превратится в центр социокультурной жизни района, в точку притяжения гражданских и творческих инициатив. Она станет тем местом, где ребенку будет комфортно и безопасно и где его будут всегда любить и ждать.

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