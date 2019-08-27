В самарской школе №100 будет вестись подготовка по трем направлениям

В этой школе внимание к новшествам системы образования сочетают с поддержанием традиций, и это дает впечатляющий результат — в прошлом году 18 из 20 ее выпускников поступили в вузы на бюджетные места.

Фото: Савельев Андрей

"Директор — это человек, который постоянно работает над своими профессиональными и личностными качествами", — убежден директор школы №100 Константин Ильин (на фото).

Как руководитель он видит перспективу своего учебного заведения в том, чтобы суметь дать высокий уровень знаний ученикам с разными склонностями. В ближайшее время школам предстоит перейти на профильное образование с десятого класса. Но в школе №100 детям дадут равноценный выбор между тремя — химико-биологическим, физико-математическим и гуманитарным. Это решение уже принесло свои плоды — желающих учиться именно здесь все больше. Тем более что у школы есть и другие замечательные преимущества.

Константин Ильин возглавляет это учебное заведение с 2008-го и по-прежнему преподает обществознание — это помогает ему не терять контакта с учениками. В коллективе педагогов руководитель выстраивает отношения на принципе взаимного уважения. Он никогда не диктует решений, предпочитая вырабатывать позицию совместно с коллегами. Ценит Константин Юрьевич и творческий подход.

Верность традициям — другая сильная сторона школы №100. Например, здесь до сих пор преподают три иностранных языка. Также при школе работают два музея. Первый посвящен истории и быту жителей поселка Яблонька. Второй, музей Боевой славы 33-й Стрелковой дивизии, несколько лет назад был признан лучшим школьным музеем ПФО, причем у музея есть современный сайт с возможностью совершить виртуальную экскурсию.

Управленческое кредо руководителя в том, что он системно отслеживает изменения законодательства в области образования, но при этом бережно сохраняет индивидуальные черты школы.