Самарская школа №163 выпускает отлично социализированных молодых людей

Школа № 163 города Самары выпускает отлично социализированных молодых людей, за будущее которых можно быть спокойным. Секрет в том, что ученики здесь заняты общественно полезными делами, которые помогают им взрослеть, а также получать новые знания и яркие впечатления.

Елена Фень, директор школы № 163, всегда черпала вдохновение и силы для саморазвития в путешествиях. Сегодня они зачастую становятся наградой для школьников за активное участие в общественных инициативах. "Российское движение школьников", "Самарский союз молодежи", движение "Юнармия", "Волонтеры Победы", "Русское географическое общество", "Воспитанники комсомола — мое Отечество" — вот неполный список организаций, в которых состоят и с которыми теперь сотрудничают ребята.

Активность быстро начала приносить свои плоды. Уже в 2017 году ученики 163-й были признаны лауреатами престижной всероссийской премии "Доброволец России-2017". Благодаря своим успехам школьники много путешествуют. Лето еще не закончилось, а делегаты от школы № 163 уже участвовали в нашей "iВолге", побывали во всероссийских детских центрах Краснодарского края "Смена" и "Орленок". Педагоги школы стали участниками молодежного форума ПФО "iВолга 2.0", крымского — "Таврида 5.0", Международной смены "Волонтеров Победы-2019", образовательного форума "Территория смыслов", форума "Балтийский Артек", эколого-просветительского лагеря "Алания". Лишь один выезд из доброго десятка иногородних мероприятий школе пришлось финансировать самостоятельно, в остальных же случаях поездки полностью обеспечили заслуги ребят.

Участие в общественных организациях и волонтерских проектах дает школьникам компетенции и связи. Они учатся эффективно коммуницировать, выстраивать отношения с людьми всех возрастов, ориентироваться в современных общественных проблемах, достигать целей. Учеников 163-й знают и ценят на каждом мероприятии, где участвуют добровольцы.

Чтобы сохранять восприимчивость к новым возможностям, Елена Фень держит двери открытыми для молодых педагогов, разделяющих ценности школы. Заместителю директора Ольге Николаевой еще нет и тридцати. Так достижения учителей и ребят становятся неотделимы друг от друга. Безусловно, это мотивирует всех.

Елена Фень, директор школы №163:

Из самых волнующих перспектив 163-й — долгожданное сотрудничество с СамГУПС и "Самарским кванториумом", подготовка к 75-летию Победы. Ученики школы мечтают стать участниками юбилейного парада на площади Куйбышева. Впереди много полезных дел, важных знакомств, поездок. "Наша главная задача — не только дать прочные знания, но и сформировать личностные качества выпускников через участие в различных общественных инициативах. Навыки общения и взаимодействия, полученные на мероприятиях, помогут ребятам открыть свою дорогу в будущем, стать людьми с активной жизненной позицией".