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Образование Общество

Студенты из Самары и Тольятти завоевали награды ЧМ по профмастерству WorldSkills

КАЗАНЬ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Выпускник Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов и студентка колледжа технического и художественного образования Тольятти Алина Гатауллина стали обладателями наград Чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, сообщается на сайте соревнований.

Михаил получил премию "Лучший представитель страны" в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", а Алину наградили медальоном за профессионализм в компетенции "Малярные и декоративные работы" в соревнованиях среди юниоров.

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