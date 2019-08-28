Студенты из Самары и Тольятти завоевали награды ЧМ по профмастерству WorldSkills

Выпускник Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов и студентка колледжа технического и художественного образования Тольятти Алина Гатауллина стали обладателями наград Чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, сообщается на сайте соревнований.
Михаил получил премию "Лучший представитель страны" в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", а Алину наградили медальоном за профессионализм в компетенции "Малярные и декоративные работы" в соревнованиях среди юниоров.