Самарцы ежедневно тратят на обед на работе около 240 рублей

При этом 8 из 10 сотрудников обедают на работе полностью за свой счет.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у сотрудников российских компаний, как они организуют обеды на работе и сколько денег тратят на питание. В опросах принимали участие работники из всех округов России.

Работодатели 13% работающих россиян полностью или частично оплачивают обеды на работе. 80% сотрудников обедают полностью за свой счет. Мужчины обедают за счет работодателя чаще женщин: 16 и 9% соответственно. Почти каждому пятому сотруднику с зарплатой от 80 тыс. рублей обеды оплачивает компания (19%). Еще 7% опрошенных на работе не обедают.

Каждый второй сотрудник, который обедает на работе за свой счет, платит за обед не более 200 рублей. От 200 до 500 рублей отдают за обед 40% опрошенных. Обеды стоимостью более 500 рублей покупают лишь 2% россиян. Таким образом, средняя стоимость обеда на работе составляет 280 рублей. Чем выше уровень дохода, тем больше денег сотрудники могут позволить себе потратить на питание: средняя стоимость обеда у респондентов с зарплатой менее 30 тыс. рублей в месяц составляет 230 рублей, респонденты с заработной платой от 80 тыс. рублей платят за обед около 310 рублей ежедневно.

Среди жителей городов-миллионников чаще всего о питании за счет работодателя говорили сотрудники из Казани и Уфы: 21 и 20% соответственно. Меньше всего работников, которым обеды полностью или частично оплачивает компания, среди жителей Воронежа (7%).

Больше всего за обед на работе платят москвичи — около 320 рублей. Жители Санкт-Петербурга и Красноярска платят за обед в среднем по 290 рублей. Сотрудники из Екатеринбурга ежедневно тратят на обед 280 рублей. В Новосибирске средний чек за обед составляет 270 рублей. По 260 рублей за обед отдают жители Челябинска, Ростова-на-Дону, Перми и Воронежа. Сотрудники из Уфы, Омска, Казани и Волгограда платят по 250 рублей.

В Самаре и Нижнем Новгороде средняя стоимость обеда сотрудника самая низкая - всего 240 рублей.