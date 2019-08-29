16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как назвать резюме: типичные ошибки и заблуждения Как спрашивать и говорить о деньгах на собеседовании Как построить разговор о повышении зарплаты Аргументы для повышения зарплаты: хорошие и плохие примеры Маршрут построен: пять шагов к новой профессии

Работа и Кадры

Более половины родителей уйдут с работы чтобы проводить ребенка в школу

МОСКВА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил у родителей школьников, планируют ли они брать выходные, отпуска или отпрашиваться с работы, чтобы проводить своих детей на торжественную линейку, которая в этом году пройдет 2 сентября.

Трое из 10 родителей школьников будут брать выходной или отпуск, чтобы проводить детей в школу в первый день учебного года. 23% отпросятся на несколько часов ради посещения торжественной линейки. 47% не будут провожать ребенка в школу в этот день. При этом женщины чаще мужчин планируют 2 сентября взять отпуск (32 и 29% соответственно) либо отпроситься с работы на полдня (25 и 19%).

Больше всего тех, кто собирается провожать ребенка в школу, - среди родителей первоклассников: 60% возьмут отпуск, еще 23% отпросятся с работы на несколько часов. Не собираются провожать ребенка в школу лишь 17% родителей первоклашек. По их словам, сопровождать ребенка на линейку в этот день будут их вторые половины, бабушки, дедушки или другие родственники.

Чем старше ребенок, тем чаще родители отказываются от присутствия на линейке. Не будут провожать детей в школу в первый учебный день 39% родителей учеников 2-4 классов, 46% родителей учащихся 5-6 классов, 69% родителей школьников из 7-9 классов и 68% родителей учеников старшей школы.

Гид потребителя

Фото на сайте

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

В Самаре открыли памятник Петру Алабину

В Самаре открыли памятник Петру Алабину

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1