Абоненты "Ростелекома" в Самарской области предпочитают дистанционное обслуживание

Доля пользователей личного кабинета "Ростелекома" в Самарской области превысила 70% от общего числа абонентов компании в регионе. Сервис завоевывает популярность благодаря удобству коммуникации с оператором.

В личном кабинете аккумулируется вся информация о начислениях, списаниях и полученных услугах абонента. Посмотреть ее можно онлайн в любое время. В сервисе удобно оплачивать счета при помощи банковских карт без комиссии или электронными деньгами с моментальным зачислением денежных средств на лицевой счет. Клиент может автоматизировать этот процесс, воспользовавшись "автоплатежом".

Пользователь личного кабинета может поменять тарифный план, заказать дополнительные услуги, просмотреть и оплатить счета родственников — абонентов "Ростелекома" по всей России. Для этого достаточно присоединить их лицевые счета к своей учетной записи.

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом:

"Большинство пользователей выбирают для себя решения, которые помогают экономить время. "Ростелеком" идет навстречу пожеланиям клиентов, постоянно расширяя функциональные возможности сервисов, не требующих личного присутствия абонента в офисе компании. Нашим клиентам доступно максимальное количество каналов взаимодействия. При этом личный кабинет остается одним из самых удобных и востребованных: в нем зарегистрировано более 460 тыс. жителей губернии".

Зарегистрироваться в личном кабинете "Ростелекома" можно на корпоративном сайте www.rt.ru, по ссылке https://lk.rt.ru. Для удобства пользователей предлагается мобильное приложение для операционных систем iOS и Android "Мой Ростелеком". Абоненты компании могут связать учетную запись личного кабинета "Ростелекома" с собственным аккаунтом в популярных социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook.