В Северном территориальном управлении образования развернута работа по реализации нацпроекта

В школах Северного территориального управления министерства образования и науки Самарской области воспитывают граждан, готовя их к жизни в цифровом обществе.

"Современная школа"

Над какими бы программами ни работала школа, ее цель остается неизменной — подготовить школьников к самостоятельной взрослой жизни, которая требует от каждого выпускника глубоких знаний в предметных областях, технологических и гуманитарных компетенций, практических навыков и той функциональной грамотности, без которой невозможны коммуникации с внешней средой.

И одним из базовых проектов, который направлен на достижение поставленных целей, безусловно, является "Современная школа". Он предполагает открытие центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста". В регионе было отобрано 45 учреждений, на базе которых будут создаваться подобные центры. В их число вошли и образовательные организации Сергиевского (школы в Сургуте и Серноводске), Шенталинского (школа на станции Шентала) и Челно-Вершинского районов (школа в Челно-Вершинах). Для создания центров "Точка роста" в школах отремонтированы, с учетом специальных требований к дизайну, помещения для организации и проведения занятий, приобретено и установлено современное технологическое оборудование, мебель для организации обучения детей. Кроме того, оборудование для кабинетов технологии получит школа № 1 в Суходоле Сергиевского района.

Нацелить на успех

Задача региональной составляющей федерального проекта "Успех каждого ребенка" — создать условия для максимального охвата детей дополнительным образованием по самому широкому спектру дисциплин. Ранняя профориентация, осознанный выбор школьниками профессии определяются склонностями детей. Для увлеченных техническим творчеством на базе структурного подразделения дополнительного образования детей "Поиск" школы № 1 села Сергиевск в Сергиевском районе и структурного подразделения "Лидер" школы села Девлезеркино Челно-Вершинского района будут открыты мини-технопарки "Квантумы", где дети смогут заниматься техническим творчеством, развивать инженерные и исследовательские навыки на основе практической деятельности.

Какие же результаты ожидаются от реализации этих проектов? Обновление материально-технической базы центров технологического и гуманитарного образования скажется на повышении математической, читательской и естественно-научной грамотности школьников и сделает их конкурентоспособными на рынке труда.

Воспитать граждан

Актуальнейшим направлением работы во всех школах округа было и остается гражданско-патриотическое воспитание. Здесь работают музеи и военно-патриотические клубы, открыты памятные доски, установлены бюсты и памятники. Шесть школ носят имена Героев Советского Союза и выдающегося исторического деятеля. Активно развивается кадетское движение. Выросло число школ — членов общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". Все школы округа активно включились во Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия". Около 2500 школьников приняли присягу и стали носить звание "юнармеец". В свободное от учебы время ребята ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахту памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью.

Воспитанию молодых патриотов способствуют и научные общества учащихся, в которых они изучают историю своего края, разрабатывают проекты, направленные на улучшение благосостояния своей малой родины.

Участие в акциях к годовщине празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне помогает юному поколению яснее понять, какой ценой была спасена наша Родина.

Наталья Куликова, руководитель Северного территориального управления министерства образования и науки СО:

— Современная школа должна не только научить ребят владеть передовыми технологиями, подготовить их к жизни в новом цифровом пространстве, помочь интегрироваться в социум, но и передать им те ценности, которые объединяют граждан России. Это любовь к Родине, гордость за свой народ, историческая память, преклонение перед мужеством, доблестью и героизмом людей, отстоявших независимость нашей страны и подаривших нам мирное небо.