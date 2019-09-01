Детский мини-технопарк в Челно-Вершинах примет в этом году около 300 школьников

Около 300 ребят из Девлезеркинской школы Челно-Вершинского района будут заниматься техническим творчеством в филиале дополнительного образования "Лидер" в мини-технопарке "Кванториум", который откроется в этом учебном году.

Такие мини-технопарки создаются в регионе при поддержке правительства Самарской области, которое заинтересовано в подготовке школьников по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической направленности с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения. Это отличный способ подготовки детей к современной жизни, наполненной высокими технологиями.

В детском технопарке занятия будут проходить по направлениям — "IT-квантум", "Робоквантум", "Квант хай-тек цех", "Квант виртуальной реальности". Открытие мини-кванториума втрое — до 300 человек — увеличит количество занимающихся техническим творчеством детей.

В течение года два педагога школы проходили специальные курсы в СИПКРО, посещали семинары по робототехнике в мини-технопарке "Кванториум-63", перенимая опыт работы коллег.

"Сегодня в филиале дополнительного образования "Лидер" подготовлены четыре кабинета, предназначенные для работы мини-кванториума, — говорит директор школы с. Девлезеркино Евгений Белов. — Уверен, что реализация проекта "Современная школа" — региональной составляющей национального проекта "Образование" — в части создания мини-кванториумов поднимет техническую подготовку школьников на более высокий уровень, результатом которого станет создание различных технических объектов, моделей, приборов и механизмов".

Евгений Белов, директор школы села Девлезеркино:

— Ранняя ориентация школьников на техническое творчество помогает им развивать свои способности, определиться с выбором учебного заведения и примерить на себя инженерные специальности.