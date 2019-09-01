В Шенталинской школе №1 уроки технологии будут проходить с использованием виртуального шлема

В Шенталинской школе №1 идет подготовка к приему нового оборудования в кабинет технологии: станков с ЧПУ, лазерной резки, 3D-принтеров и современного швейного оборудования. Это даст ученикам возможность освоить новые навыки и умения.

Изучая технологии, школьники знакомятся с миром профессий, получают начальные сведения о необходимых навыках для успешной работы, что помогает им определиться с получением специальности в будущем.

Для современной экономики одинаково важны как высокий уровень владения инновационными технологиями, так и способность осваивать и разрабатывать новые. И применение на уроках технологии нового оборудования позволит ребятам открыть новые для себя направления: промышленный дизайн, цифровое моделирование, нанотехнологии и робототехнику. А занятия во внеурочной деятельности и в объединениях дополнительного образования помогут им больше узнать о профессиях.

Учителя информатики, технологии и физики уже подготовились к преподаванию своих дисциплин в новом формате, пройдя курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.

Обновленный предмет "Технология" будет перекликаться с информатикой и профориентационными курсами и станет настоящим полигоном для практического применения знаний из всех школьных дисциплин.

3D-графика и шлем виртуальной реальности помогут "преодолеть расстояния" и побывать в виртуальной операционной, за пультом управления сверхскоростного поезда, в космическом шаттле, на кухне мишленовского ресторана, на тушении пожара. Этот своеобразный тренажер профессиональной пробы поможет погрузить школьников в любую профессию, где они могут почувствовать, насколько она им близка.

Во время виртуального урока можно будет увидеть мир прошлого глазами исторического персонажа, отправиться в путешествие в космос. Такой формат позволит модернизировать урок, вовлечь ребят в учебный процесс, наглядно проиллюстрировать и закрепить материал. Но самое главное, что школьники могут быть не просто зрителями, но и создателями своего контента на любую тему урока. А это очень важно для развития творческого поиска.

Безусловно, что новое оборудование потребует обновления содержания предмета "Технология" с сохранением развития навыков ручного труда.