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Образование Общество

Сохранять культурное наследие мордовского народа в селах Старая Шентала и Багана помогает язык

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Любовь к Родине начинается с родного языка, с уважения к предкам и стремления сохранять традиции. Именно на таких началах воспитываются школьники в селах Старая Шентала и Багана.

Фото: предоставлено администрацией села

К изучению родных языков, национальных культур и фольклора здесь подходят с особым вниманием. Ребята с интересом участвуют в ежегодном Дне мордовского языка, в олимпиадах, а их наставники — в конкурсе "Учитель года мордовского языка и литературы". С уникальными обрядами, самобытной музыкой дети знакомятся не только на уроках, но и в историко-этнографическом музее имени Михаила Чувашева. Здесь воссоздан быт мордовской деревни, представлены старинные богато вышитые праздничные наряды, можно услышать уникальные записи народных песен. "Наш музей — огромная ценность не только для школы, но и для всего села, — считает директор школы Зоя Степанова. — В нем культура, язык, история народа, которыми мы можем гордиться".

Гид потребителя

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