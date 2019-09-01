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Образование Общество

Военно-патриотическое воспитание в Суходольской школе №2 построено на активной деятельности

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа развития этой суходольской школы называется "Растить патриота и гражданина" и предусматривает создание юнармейских отрядов.

Фото: предоставлено ГБОУ СОШ №2

Суходольская школа №2 имеет уникальный опыт по воено-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 2015 году школа представляла Сергиевский район и заняла первое место на областном смотре организации военно-патриотического воспитания молодежи. Тогда же школьный палаточный лагерь "Патриот", созданный при поддержке ОАО "ТрансгазСамара", стал базовым в районе для проведения профильных смен.

В 2017 году школа стала областной пилотной площадкой для организации "Российского движения школьников". Было решено поддержать инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании в школах военно-патриотического движения "Юнармия", чтобы юноши "гордились подвигами своих отцов и дедов" и готовились к "будущему служению Родине". А в мае 2017 года присягу у ребят принял Герой Советского Союза, депутат Государственной думы, генерал-полковник Николай Антошкин.

Как оказалось, мы были на шаг впереди. В 2019 году Юнармейское движение стало активно развиваться по всей стране. Теперь юнармейские отряды созданы в каждой школе.

Юнармейцы несут "Вахту памяти", занимаются социальным проектированием, военно-спортивной подготовкой, сдают нормы ГТО, участвуют в молодежных военно-спортивных играх и состязаниях, ведут историко-краеведческую работу.

Юнармейцы стали организаторами акции "Поздравь соседа с Победой", которую поддержали их ровесники. В прошлом году они откликнулись на просьбу москвички Юлии Голдиной поздравить ее 98-летнюю бабушку, участницу Великой Отечественной вой-ны, с 9 Мая и днем рождения. Ребята нарисовали открытки с трогательными пожеланиями и отправили Агафье Терентьевне. Каково же было их удивление, когда они получили в ответ ее видеообращение.

Юные патриоты успевают не только заниматься юнармейской работой, но и хорошо учиться, посещать спортивные секции и творческие объединения. Четверо из них в этом году выступали в составе школьной команды на играх юниор-лиги КВН и получили диплом.

Юнармейский отряд стал хорошей формой для воспитания граждан и патриотов страны. В этом году таких отрядов в Суходольской школе уже пять.

Алексей Чичков, директор Суходольской школы №2:

— Вся военно-патриотическая работа проходит у нас при участии юнармейцев. Они всегда первые в смотрах строя и песни, в "Зарницах". Сегодня, когда в школе появилось еще пять таких отрядов, "новобранцы" стараются во всем походить на своих старших товарищей.

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