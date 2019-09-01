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Образование Общество

Поисковая работа Сергиевских школьников открывает новые страницы в истории войны

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поисковый отряд "Подвиг" работает в ГБОУ СОШ №1 "Образовательный центр" села Сергиевск с 2014 года. За это время поисковики открыли много новых сведений о базировавшемся здесь в годы войны Липецком учебном авиацентре.

Фото: предоставлено ГБОУ СОШ №1

Под руководством командира — учителя Александра Шепилова — бойцы отряда развернули работу по поиску следов базирования Липецкого учебного авиацентра (ЛУАЦ). С 1941 по 1944 год пилоты проходили здесь переобучение по летному боевому мастерству. На территории Сергиевского района формировались маршевые авиаполки, которые отправлялись на фронт.

В архивах сохранились сведения о пребывании ЛУАЦа на сергиевской земле и информация о месте падения одного из трех самолетов. Ее подтвердил местный житель Юрий Чичерин. Летом прошлого года он указал место крушения самолета. Полевая экспедиция отыскала мелкие фрагменты обшивки и брони самолета, по которым удалось установить, что катастрофу потерпел штурмовик ИЛ-2, прозванный в годы войны "летающим танком".

Но главной находкой стал редуктор с заводским номером № 6049. Выяснилось, что этот штурмовик был выпущен 17 марта 1943 года на авиационном заводе №1 в Куйбышеве. По материалам Центрального архива Минобороны в Подольске, куда поисковики отправились, установили обстоятельства гибели и имена 15 разбившихся летчиков, в том числе тех, кто был на найденном штурмовике.

Долгих 76 лет родные не знали о судьбе младших лейтенантов Ивана Артемова и Константина Саранцева. Сегодня на месте их гибели поисковики при поддержке администрации Сергиевского района установили памятный знак.

Ольга Веселова, директор Сергиевской школы:

— Участие ребят в поисковой работе не только открывает новые страницы истории войны, но и помогает формированию качеств, необходимых гражданам России.

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