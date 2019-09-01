Челно-Вершинские школьники растут настоящими патриотами

Большинство жителей села Челно-Вершины — выпускники местной школы. С раннего возраста в ребятах воспитывают уважение к культуре разных национальностей, к историческому прошлому Родины и подвигам земляков.

Ежегодно челно-вершинские школьники занимают призовые места в играх, соревнованиях военно-спортивной направленности и конкурсах. Ребята кадетского 6"Б" класса под руководством Татьяны Трофимовой в этом году заняли первое место в межмуниципальном фестивале, приняли участие в конкурсе "Победы России", а кадет Егор Мурзяков стал лауреатом именной премии губернатора для одаренных детей.

Однако призовые места — не самоцель. В патриотическом воспитании важна включенность каждого ребенка в общее дело — будь то подготовка к конкурсу или уход за памятниками землякам, отдавшим жизнь во имя Родины. Память о боевых подвигах односельчан — одна из основных тем воспитательной работы школы.

В воспитании помогают общественные организации. "Боевое братство", например, в рамках социально-культурных проектов ПАО "Лукойл" организовало военно-патриотический городок "Патриот", на территории которого школьники тренируются в условиях, приближенных к настоящему полигону.