Военно-патриотический клуб "Экстрим" делает жизнь Суходольских школьников более содержательной и яркой

Клуб "Экстрим" появился в Суходольской первой школе еще в 2003 году. Тогда в нем занималось всего 8 человек. Ребята много тренировались и уже через год стали призерами областных соревнований "Школа безопасности".

За это время в военно-туристическом клубе сменилось несколько поколений курсантов, которые с интересом осваивают физическую, начальную военную и огневую подготовку, основы пешеходного и горного туризма, оказывают помощь ветеранам войны. Здесь занимаются под руководством Валентины Хабаровой 25 дружных и веселых юношей и девушек от 12 до 18 лет, которые любят риск, экстремальные ситуации и командную работу. С 2008 года "Экстрим" входит в десятку лучших военно-патриотических объединений области, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы. Выпускникам клуба выдаются специальные сертификаты, подтверждающие знание основ безопасности и освоение азов деятельности спасателей.

Сегодня на смену выпускникам пришли ребята 10-12 лет, которые с достоинством выступают на областных соревнованиях, где занимают призовые места и держат марку клуба. Нынешние курсанты "Экстрима" с достоинством представляют регион на торжествах во славу русского оружия в честь 200-летия Бородинского сражения, 70-летия победы в Курской битве, несут Вахту Памяти в городах губернии. Воспитанники клуба вступили в ряды юнармейского движения и являются образцом для подражания.

Татьяна Соломонова, директор Суходольской школы №1:

— Курсанты "Экстрима" стали сплоченной командой, которая активно участвует в организации патриотической работы в районе. Они проводят военно-спортивную игру "Зарница", патриотическую смену в летнем лагере, смотр строя и песни "Виват юнармейцы".