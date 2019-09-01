В Самаре после капитального ремонта открылась школа №46

В воскресенье, 1 сентября, самарская школа №46 открыла свои двери после капитального ремонта, сообщает пресс-служба мэрии города. В торжественный момент красную ленточку разрезали главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов, глава Самары Елена Лапушкина, директор школы Людмила Иванова и глава Октябрьского района Александр Кузнецов. Почетные гости также поздравили школьников, родителей и учителей на праздничной линейке, где прозвучал первый звонок, ученики показали свои творческие выступления с песнями, танцами и стихами и чествовали первоклассников и молодых учителей, только начинающих свою работу в школе.

"Власти Самарской области и Самары постарались сделать все возможное, чтобы в этой школе вам учиться было комфортно, приятно и интересно. Достигайте поставленных целей, пусть сбываются ваши мечты, а самые смелые планы и проекты будут реализованы", — отметил Владимир Купцов.

Глава Самары Елена Лапушкина выразила благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, благодаря ему все средства на ремонт были предоставлены в полном объеме и в максимально короткие сроки.

"В этот особенный для вас День знаний, абсолютно всем ученикам я желаю искреннего интереса к учебе. Учителям желаю вам сил и вдохновения, которое вы могли бы передать своим детям! Пусть этот учебный год будет богат яркими событиями и новыми достижениями!", — поздравила школьников и учителей мэр.

Два предыдущих учебных года ученикам школы № 46 приходилось получать знания в других школах и колледжах района из-за того, что осенью 2017 г. в одном из классов обвалилась штукатурка. С тех пор здание закрыли на капитальный ремонт. Теперь в школе укрепили фундамент, заделали швы, заменили окна, отремонтировали кровлю, полностью заменили системы электро- и водоснабжения. Снаружи и внутри здания провели отделочные работы, оборудовали спортивные площадки и благоустроили территорию вокруг школы. А также приобрели современное оборудование для классов, для столовой, для актового и спортивного залов, в коридорах есть специальные сенсорные медиаэкраны. Кроме того, в школе теперь развита и безбарьерная среда — были установлены пандусы и подъемники.

Подрядчики подошли серьезно и к вопросам безопасности. В школе теперь на входе пропускная система с рамкой металлодетектора, система видеонаблюдения и противопожарная система последнего поколения.

Со 2 сентября учиться в своей обновленной школе начнут более 750 детей.