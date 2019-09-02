К расследованию обстоятельств гибели ребенка у ДК подключилась прокуратура

Прокуратура Самарской области организовала проверку соблюдения законодательства при обслуживании здания Дворца культуры на площади им. Кирова, где накануне погиб ребенок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, 1 сентября 2019 года примерно в 15:40 с постамента колонны у фасада Дворца культуры на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита. От полученных травм мальчик скончался.

"Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства при обслуживании здания Дворца культуры. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц", — говорится в сообщении.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян заявил в своем Twitter, что линейка в ДК Кирова у школы № 120 отменена. "Расписание и место проведение уточните у классного руководителя," - говорится в сообщении.