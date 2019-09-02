В Волжском районе открылась новая школа на 1500 мест

В понедельник, 2 сентября, школьники поселка Придорожный в Волжском районе встретили День знаний в новом корпусе образовательного центра "Южный Город". Поздравить ребят с праздником приехали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, начальник отдела мониторинга дирекции "Школа-2025" Анастасия Артемова и другие почетные гости.

"Мы постараемся сделать так, чтобы все школы области соответствовали такому стандарту, и для каждого ребенка в регионе были созданы условия получения качественного образования, и каждый мог раскрыть свой талант. А поможет нам в этом национальный проект "Образование", который был инициирован президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Главная цель его — дать детям возможность самореализации, и основа в этом — качественное образование", — обратился к детям и родителям Дмитрий Азаров.

Новый учебный корпус является структурным подразделением школы, которая с 2017 года работает в микрорайоне — в нем 68 кабинетов, 6 спортзалов, музыкальные классы, современная инфраструктура.

Директор школы Владимир Кильдюшкин отметил, что в новом корпусе также созданы все условия для обучения детишек с особенностями здоровья: "Такие детки у нас обучаются и по интегрированной программе, и по программе индивидуального образования. Это разные ограничения здоровья: и опорно-двигательный аппарат, и зрение, и слух".

Классы для ребят с особыми потребностями поделены на две зоны — игровую и учебную. Это позволяет школьникам, которые в силу здоровья не могут заниматься на протяжении всего академического часа, делать небольшие перерывы и снова возвращаться к учебному процессу.

Во новом корпусе, построенном по нацпроекту "Образование", в одну смену будут обучаться ребята с 1 по 8 класс, которые проживают на территории микрорайона Южный Город-2, а также учащиеся 9-11 классов, проживающие на территории двух микрорайонов.

Директор школы пояснил Дмитрию Азарову, что в собственности учреждения есть четыре автобуса, которые будут перевозить учащихся с 9 по 11 класс из ЮГ-1 в ЮГ-2. При этом новый корпус позволит сократить количество ребят, обучающихся во вторую смену в первом корпусе, с 1400 до 300 человек.

Всего с этого года в двух корпусах школы будет учиться 3320 ребят. Это крупнейшая школа региона. Так как в школе практикуется углубленное изучение отдельных предметов, у ребят есть возможность выбрать социально-экономическое, технологическое или естественно-научное направление. Кроме того, с этого учебного года в школе начинает работу Центр цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", созданный в рамках нацпроекта "Образование". Всего такие кабинеты будут открыты в 45 школах области.

После торжественной линейки губернатор вместе с директором школы и министром образования Самарской области Виктором Акопьяном осмотрели классы и пообщались с педагогами.