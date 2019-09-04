Средняя зарплата в Самаре выросла на 13%

Самой высокооплачиваемой сферой летом в Самаре стала сфера "Транспорт, автобизнес". В начале осени средняя зарплата, предлагаемая самарскими работодателями, выросла. Такие данные показал анализ, проведенный специалистами портала по поиску работы Зарплата.ру.

Средняя заработная плата в летний период в Самаре составила 33 132 рубля. При этом в течение сезона она менялась незначительно — с июня по август произошло увеличение на 5%. А вот в начале осени (по состоянию на 3 сентября) средняя зарплата, предлагаемая работодателями, выросла относительно лета на 13% — она составляет 38 189 рублей.

Самой высокооплачиваемой сферой в летнем сезоне стала сфера "Транспорт, автобизнес" — в среднем работодатели обещали зарплату в 52 676 рублей. Также в топе по заработным платам летом оказались сферы "Строительство, недвижимость" (45 586 рублей) и "ТЭК, энергетика, добыча сырья" (43 116 рублей).

А вот самую низкую зарплату предлагали работникам "Сферы услуг" — 21 523 рубля. Чуть выше летом были предложения для работников сфер "Охрана, безопасность" (21 723 рубля) и "Туризм, гостиничное дело" (22 197 рублей).

"Традиционно, осенью количество открытых вакансий начинает увеличиваться, и этот год не стал исключением. Если сравнивать с июнем, то на начало сентября число предложений по России выросло на 10%. Такой же показатель был в 2018 году. Количество резюме за аналогичный период также увеличилось — почти на 7%", — рассказал Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.