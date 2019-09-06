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Экономика и бизнес

"Ситилинк" назвал самые продаваемые товары в Самаре

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 6 сентября в торгово-офисном центре "Звезда" открылся второй магазин одного из крупнейших интернет-ритейлеров техники и электроники "Ситилинк".

Компания наблюдает высокий спрос на технику и электронику в регионе. По данным "Ситилинк", самарцы чаще всего приобретают ноутбуки, смартфоны и телевизоры. Самый активный рост продаж в городе наблюдается на наушники и гарнитуры на — 69% по рынку и на 100% в обороте компании, а также картриджи для принтеров и сканеров — 41% по рынку и 19% в обороте "Ситилинк". В августе 2019 по сравнению с прошлым годом возросла популярность сушилок для овощей и фруктов на 162% и кресел и стульев на 108%.

Общая площадь новой точки 750 кв. м. Объем инвестиций в объект составил 34,2 млн рублей. Магазин оборудован обновленными терминалами для самостоятельного выбора товара и оформления заказа. Устройства дают возможность просматривать весь ассортимент дискаунтера, предоставляют доступ в личный кабинет пользователя и оснащены голосовым поиском. Таким образом покупатель может произвести выбор быстрее, не обращаясь к помощи консультанта.

Для клиентов, которым необходима помощь эксперта, в магазине применен новый для Самары формат "свободная касса", который предполагает замену кассиров на универсальных продавцов. Такие специалисты обладают знаниями по всем позициям в интернет-магазине и при необходимости могут провести качественную и всестороннюю консультацию. Для ускорения процесса, обслуживая покупателей, один сотрудник не только поможет сориентироваться в ассортименте, но и проведет оплату покупки на кассе.

"Техника и электроника — одни из самых востребованных категорий товаров как по всей России, так и в Самаре. Мы считаем этот регион перспективным для развития. Открытие второго магазина позволяет нам улучшить качество обслуживания в городе, ускорить процесс обработки заказов и расширить наш ассортимент в регионе. Например, складское помещение новой точки занимает 80% площадки и дает возможность обеспечить наличие 8000 наименований товаров, доступных для заказа", — комментирует Алексей Смольков, управляющий директор дивизиона "Ситилинк" по ПФО и ЦФО.

По данным специалистов компании, средний чек в Самаре составляет 6217 рублей, что на 2% выше, чем в Тольятти и на 4% ниже по сравнению с Москвой.

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