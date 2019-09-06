Проще всего найти работу без опыта выпускникам вузов инженерных специализаций

65% российских компаний готовы принять на работу выпускников вузов без опыта работы.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил у представителей кадровых служб, принимают ли российские компании на работу молодых специалистов без опыта, а также какие позиции открыты для выпускников вузов. В социологическом опросе приняли участие представители 700 российских компаний из всех округов России.

Каждая восьмая компания, открытая для молодых специалистов, принимает выпускников вузов без опыта работы на позиции ИТР (12%). Вакантные места на позиции ассистентов основных специалистов готова предоставить вчерашним выпускникам каждая десятая компания. Вакансии менеджера по продажам или специалиста по работе с клиентами открыты для выпускников в 9% компаний. По 6% компаний принимают на работу молодых специалистов на позиции продавцов, квалифицированных рабочих, IT-специалистов или учителей. В 5% компаний выпускникам предлагают трудоустройство на любые начальные позиции. Столько же работодателей готовы брать выпускников на позиции разнорабочих, офис-менеджеров и стажеров (по 5%). В 4% российских компаний выпускники могут работать операторами call-центра или администраторами. Столько же компаний готовы принять молодых специалистов на различные позиции с обучением (также 4%). Для начинающих юристов и поваров открыты двери 3% российских компаний. По 2% работодателей готовы оформить в штат таких специалистов, как бухгалтер, экономист, водитель и фармацевт. Среди других позиций, на которые готовы брать молодых специалистов без опыта, — менеджер по персоналу, курьер, страховой агент, интервьюер, стилист, промоутер, PR-менеджер, журналист, маркетолог и инструктор.