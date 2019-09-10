В Сызрани за полтора года расселят из аварийного жилья 453 человека

В понедельник, 9 сентября, в Сызрань прибыла комиссия представителей министерства строительства Самарской области. Она оценила качество квартир для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в текущем году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", реализуемого в рамках указа президента РФ Владимира Путина.

Задачу усилить работу в этом направлении поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Нам предстоит огромная работа по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Причем сделать это нужно темпами, каких у нас не было никогда. Уже в 2019 году должно быть расселено вдвое больше, чем в прошлом году. В 2020 году эти объемы нужно увеличить еще в три раза, увеличив до 30 тыс. кв. м объемы расселяемого непригодного жилья", - подчеркнул он.

В Сызрани на первом этапе (2019-2020 гг.) планируется расселить 453 человек из 19 аварийных жилых домов, на закупку жилья выделено более 417,5 млн рублей.

Сызрань участвует во всех шести этапах программных мероприятий по переселению граждан. Общий объем финансирования составляет 2,6 млн рублей. Финансирование программы сегодня идет из трех источников: 86% финансирует Фонд содействия реформированию ЖКХ, 9% - областные средства и 5% - местный бюджет.