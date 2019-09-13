В Самаре растет популярность услуг профессиональных "забирателей" детей из школы и детсадов

Эксперты AVITO выяснили, что в августе россияне стали активнее искать помощников, которые могли бы сопроводить их детей в школу или детский сад.

В преддверии нового учебного года популярность услуги выросла в семи крупнейших городах страны, а максимальный спрос отмечен в Москве и Санкт-Петербурге. В целом по стране интерес к "забирателям" всего за месяц вырос в 1,5 раза. В среднем сопровождение детей обойдется российским родителям в 230 рублей в час, что на 5% дороже, чем годом ранее.

Наиболее популярна услуга в российских столицах (24% от общего спроса в Москве и 19% в Санкт-Петербурге). На втором месте по востребованности "забирателей" детей из школы расположились Екатеринбург и Новосибирск (по 3% от общего спроса). Третье место разделили между собой Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Казань (по 2% от общего спроса).

В среднем по России стоимость услуги по сопровождению ребенка составила 230 рублей в час, что на 5% дороже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В августе максимальные цены были зафиксированы в Новосибирске (330 руб./час), а доступнее всего эти услуги оказались в Волгограде (40 руб./час). Пермским родителям услуга стала доступнее на 66% за год, а нижегородским, наоборот, стала обходиться на 59% дороже. В Самаре стоимость услуги за год выросла на 25% - с 82 до 103 рублей в час.