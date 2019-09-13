Участниками XXI Поволжской агропромышленной выставки стали более 600 предприятий

В пятницу, 13 сентября, в поселке Усть-Кинельский открылась традиционная XXI Поволжская агропромышленная выставка — крупнейшая в Приволжском федеральном округе. Сельскохозяйственный форум региона проводится при поддержке областного правительства и министерства сельского хозяйства РФ.

В этом году в выставке принимает участие рекордное количество участников — более 600 предприятий и организаций. Среди них фермерские хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги.

"Поволжская агропромышленная выставка стала уже на протяжении многих лет событием не только регионального, но и межрегионального, федерального значения. И я очень рад, что и в этом году выставка собрала столько участников. Я уверен, что и внимание жителей региона, Самарской области и соседних регионов к выставке также будет велико и десятки тысяч людей смогут побывать здесь, увидеть достижения региона в сельском хозяйстве, увидеть технику и, конечно, вместе с нами порадоваться новым успехам", — с приветственным словом к участникам и гостям форума обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Во время форума будут подведены предварительные итоги работы сельскохозяйственной отрасли в этом году. По словам главы региона, экспорт продукции АПК уже 1 сентября превысил $221 млн при плановом показателе $220 млн за текущий год.

"Это ли не показатель востребованности продукции нашего сельского хозяйства, высоких технологий в сфере АПК, опыта и профессионализма тружеников села, — отметил губернатор. — Более 50 стран получают продукцию сельского хозяйства из Самарской области. И результаты первого года реализации нацпроекта, нацеленного на экспорт продукции за рубеж и экспорт продукции АПК федерального проекта вселяет в нас уверенность, что все задачи, которые определены президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы вместе исполним".

Дмитрий Азаров отметил, что все национальные проекты имеют важнейшую составляющую — развитие села. Сегодня президент страны, федеральная, региональная и муниципальная власть создает условия для того, чтобы жить на селе было комфортно.

"Я еще раз хочу поблагодарить вас за ваш труд и пожелать успехов нашему форуму. Вперед к новым знаниям, новым достижениям, повышения уровня благосостояния каждого жителя сельских территорий", — обратился Дмитрий Азаров к фермерам.

К поздравлениям присоединились депутат Государственной Думы РФ Игорь Станкевич и заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, который передал участникам и гостям форума приветствие министра Дмитрия Патрушева.

Традиционно на форуме наградами отметили людей, которые своим трудом, талантом, настойчивостью добились высоких результатов. После этого свою работу начали площадки форума.

Тематика выставки охватывает все отрасли агропромышленного комплекса и организована по следующим тематическим направлениям: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, фермерская ярмарка. В этом году уже в восьмой раз украшением форума стал конкурсный показ лучших сельскохозяйственных животных. Подобное мероприятие в Поволжье проводится только в Самарской области.

Кроме того, в рамках форума состоялись экспресс-испытания и демонстрационный показ сельскохозяйственной техники, а также традиционный конкурсный показ лучших коров голштинской породы.

В рамках агрофорума Институт регионального развития провел стратегическую сессию "Образ будущего: от отдельных проектов к экосистеме". В программе стратегической сессии — практическое апробирование на вопросах региональной проблематики такого формата коллективной работы как "Точка кипения", а также подготовка к организации и проведению в Самарской области научно-образовательного интенсива "АгроОстров 2020". Также в рамках стратегической сессии подписано соглашения о присоединении ФГБОУ ВО "Самарский государственный аграрный университет" к консорциуму Научно-образовательного центра Самарской области.

Кроме того, состоялось подписание трехстороннего договора между АНО "Институт регионального развития", Самарским государственным аграрным университетом и Кванториумом, в соответствии с которым стороны обязуются объединить свои интеллектуальные, трудовые, материальные и иные ресурсы в целях реализации задач и направлений деятельности Научно-образовательного центра Самарской области. Партнеры скоординируют совместную работу по организационно-методологическому сопровождению проектной деятельности и включению детской науки в деятельность НОЦ.