МегаФон довел скорость соединения 5G до рекордной отметки

Сотовая связь стоит на пороге внедрения технологий пятого поколения — 5G. Это современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом.

5G — сеть новых возможностей

Сегодня стало известно, что МегаФон протестировал работу стандарта 5G, доведя скорость соединения до рекордной отметки — 2,46 Гбит/с. В ходе эксперимента на современных смартфонах проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки. По словам директора по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе, это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированый на обычных смартфонах.

Какие новые возможности она откроет перед абонентами?

Если у 3G скорость сети 40 Мбит/с, у 4G — 150 Мбит/с, то у 5G — 20 Гбит. В 133 раза быстрее! Будет усовершенствована и технология распространения сигнала — Интернет будет доступен по узконаправленному каналу, что позволит получать услугу вне зависимости от места в высоком качестве. Задержка в передаче сигнала при этом будет всего 1-2 мс.

Все это даст пользователям принципиально новые возможности, большинство из них связаны с передачей видеоизображения и другого объемного контента.

Эффект присутствия для болельщиков

Скорости 5G — это прежде всего возможность быстро загружать "тяжелые" файлы. Например, загрузить три сезона сериала "Игры престолов" можно будет всего за 3 минуты! Абонент сможет сделать это уже сидя в самолете перед полетом, если забыл скачать нужный фильм заранее.

Кейсы 5G уже сейчас востребованы для массового потребителя в технологиях виртуальной и дополненной реальности. Так, в 2018 г. трансляцию товарищеского матча футбольных сборных России и Турции на "ВЭБ-Арене" можно было посмотреть в шлеме виртуальной реальности на базе смартфона с эффектом присутствия. Пока правда только из офиса МегаФона. Для этого было установлено пять камер с охватом 360 градусов, изображение с которых передавалось по сети 5G в офис телекомоператора.

А в Южной Корее на открытии матча бейсбольной команды организаторы и оператор SK Telecom использовали 5G и дополненную реальность. Зрители, смотревшие на арену через специальное приложение на 5G-смартфоне, могли увидеть летающего дракона. Такую возможность обеспечивает именно низкая задержка сигнала.

5G начинают использовать и во время автогонок и авиашоу. Камеры, установленные внутри гоночных болидов, передают изображения на смартфоны зрителей, находящиеся на трибунах. Таким образом они могут в режиме реального времени наблюдать за гонкой глазами пилота.

5G-гейминг

Порадует 5G и любителей компьютерных игр. В конце августа 2019 г. МегаФон показал первый пример "облачного" гейминга в "Москва-Сити". Его суть заключалась в том, что обработку сложной 3D-графики берет на себя специальный сервер, а получаемое изображение по сети 5G с минимальными задержками передается на самый обычный ноутбук. В результате игрок получает точно такую же скорость, как и на специально подготовленном игровом компьютере. Это позволяет избежать затрат на покупку дорого игрового ПК и предлагать игры как онлайн-услугу.

Беспилотники и медицина

Для B2B-сегмента 5G открывает возможности дистанционного управления машинами, роботами, погрузчиками там, где пребывание человека может быть сопряжено с опасностью для жизни и здоровья, или предполагает управление несколькими механизмами.

Например, через 5G можно управлять роботом-сапером, автопогрузчиком и даже отдельными ЖД-составами. Сеть нового поколения позволит повысить безопасность использования беспилотных автомобилей. Благодаря низкой задержке сигнала в случае необходимости диспетчер может взять экстренное управление беспилотником на себя. В 2018 году МегаФон и КАМАЗ показали первый вариант такого решения.

Благодаря 5G на новый уровень может выйти телемедицина. Врач высокой квалификации может через видеосеанс дистанционно наблюдать за происходящим и корректировать действия своего коллеги-хирурга, либо управлять вспомогательными приборами.

МегаФон в области телемедицины совместно с Huawei уже реализовал пилотный проект проведения дистанционного УЗИ с помощью технологии сетей 5G.