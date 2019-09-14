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ГК "Волжский Посад" — один из главных сельскохозяйственных инноваторов Приволжского района

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжский район сегодня занимает лидирующие позиции в АПК Самарской области. Здесь расположены крупнейшие сады региона, аграрии внедряют на своих полях новейшие разработки. Одним из главных сельскохозяйственных инноваторов района можно назвать ГК "Волжский Посад", в состав которой входят ООО "Сев-07" и ООО "Сад".

Фото: предоставлено ООО "Сев-07"

Технологии и люди

"Сев-07" было образовано в 2007 году путем выделения из состава ООО "Сад" — отсюда и название предприятия. В отличие от "Сада", это хозяйство специализируется на выращивании зерновых культур — здесь возделывают озимую пшеницу, ячмень, сою, подсолнечник, кукурузу на зерно.

Поначалу это было маленькое предприятие, насчитывающее чуть больше 30 сотрудников. С 2014 года "Сев-07" взял курс на мелиорацию. В то время у хозяйства было всего 576 га орошаемых земель. Сегодня насчитывается уже 7,5 тыс. га. В Приволжском районе мелиорацией занимаются многие хозяйства. Здесь понимают, что за мелиорацией будущее. Об этом же в марте 2019 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров говорил в своем Послании к жителям региона.

"Сев-07", вкладывая средства в новейшие технологии, работает максимально эффективно.
Например, на вооружении у хозяйства есть дождевальные машины австрийской компании BAUER. Эти механические трудяги работают в непрерывном режиме, забирая воду из открытого канала, что в два раза дешевле, чем пропускать влагу через насосную станцию. Также на предприятии завершаются проектные работы по внедрению совершенно новой технологии орошения — подпочвенному, заглубленному поливу. "Это технология будущего, позволяющая выращивать запрограммированный урожай. Вместе с поливной водой у нас есть возможность вносить в землю все питательные вещества в необходимых количествах. В три раза меньше расход воды, нет испарения", — объясняет директор ООО "Сев-07" Александр Шпагин.

Практикуют на предприятии и внедрение системы GPS. С помощью спутников диспетчеры следят за тем, чтобы оборудование и техника не простаивали. Однако, несмотря на современное оснащение, главным и самым ценным ресурсом остается человек. Сейчас на предприятии работают больше 200 человек. Средний возраст работника составляет 30-50 лет. За свой труд коллектив "Сев-07" получает хорошую зарплату и приличный соцпакет. Сотрудников бесплатно возят на работу на автобусах предприятия и вкусно кормят. Они практикуют совместный отдых всем коллективом — зимой, на рыбалке у лунки с удочкой в руках все равны.

Александр Шпагин уверен в том, что самый лучший работник — это тот, кто был воспитан на самом предприятии, поэтому здесь развито наставничество. Сейчас в "Сев-07" проходят практику 4 студента Обшаровского государственного техникума. "Ребята перспективные, хорошо работают и уже успели себя показать", — отмечает руководитель хозяйства.

Сельские администрации обращаются в "Сев-07" за помощью в проведении различных мероприятий и никогда не получают отказа. Уже 2 года предприятие оплачивает обеды школьников из малообеспеченных семей по всему району. А компания ООО "Сад" поит жителей муниципалитета свежим и полезным соком.

Спелые и сладкие

История хозяйства "Сад" началась еще в прошлом веке: в 50-х годах это был питомник, где выращивали молодняк для разведения лесов, а позже перешли на саженцы плодовых. В 70-80-е здесь начали развивать садоводство и стали выращивать яблони и ягоды. А с 2002 года хозяйство стало называться ООО "Сад" и теперь является одним из главных сельскохозяйственных предприятий Приволжского района.

Сегодня здесь выращивают яблоки, землянику и малину. Почти вся имеющаяся площадь хозяйства находится под капельным орошением. Компания занимается полным циклом производства — от саженца до сока. Сорта яблонь в саду довольно разнообразны, с разными сроками созревания. В приоритете зимние сорта — северный синап и беркутовское.

Свою продукцию "Сад" поставляет в магазины губернии и в другие регионы: в Волгоградскую область, Санкт-Петербург, Москву, Ульяновск, Башкирию, Пермский край. И на этом хозяйство останавливаться не собирается. У предприятия амбициозные планы — занять 12% рынка натуральных соков страны в ближайшие годы.

Александр Шпагин, директор ООО "Сев-07":

— Наставничество — это хорошая традиция. Надежнее всего воспитать будущего работника в своем коллективе. Своих сотрудников мы также обучаем в институтах и техникумах, отпускаем их на все сессии, экзамены. Сегодня найти хорошего специалиста на стороне очень сложно, поэтому мы берем курс на воспитание собственных кадров.

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