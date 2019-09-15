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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Председатель кооператива Виктор Григорьев считает главной задачей обеспечить сельчан работой

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря ПСК им. Фрунзе три села в Кошкинском районе — Белозерное, Альпаковка и Лузановка — сегодня полны жизни. Председатель кооператива Виктор Григорьев уверен, что именно стабильное развитие и обеспечение работой сельчан — главная цель и главный результат предприятия.

Фото: Екатерина Климова

С самого раннего утра на полях ПСК им. Фрунзе работает техника. На прошлой неделе здесь закончили уборку зерновых и практически сразу приступили к осенней посевной.

"Урожай в этом году хороший, с трех тысяч гектаров собрали 3 тысячи тонн зерна, урожайность озимых составила 38 ц/га, яровых — 17 центнеров. Этого хватит и на собственные нужды, и на продажу", — рассказывает Виктор Григорьев.

Впрочем, пока продавать зерно хозяйство не торопится — ждут цены. Чтобы не зависеть от элеваторов и перекупщиков, скупающих пшеницу за бесценок, в этом году здесь построили большое хранилище вместимостью до двух тысяч тонн, купили и установили большую сушилку.

На полях еще остаются кукуруза и подсолнечник — один из главных источников дохода для хозяйства. Виктор Григорьев признается — держался до последнего, даже когда все соседи уже вовсю сеяли эту культуру. Но победила экономическая необходимость.

Впрочем, главный источник жизни для предприятия — это большая ферма. В сложные постперестроечные годы поголовье удалось сохранить, и сегодня стадо в ПСК им. Фрунзе насчитывает более тысячи коров, из которых четыре сотни — дойных. Каждая из них за год дает 5,5 тонн молока, которое хозяйство традиционно отправляет на Красноярский молочный завод. И пусть цена не так велика — 21 рубль за литр, но зато кооператив стабильно получает эти средства.

"Молоко — это верные деньги. Наши деревни живут за счет молока. У нас полно людей, очень много детей, в этом году шесть человек идет в сельскую школу в первый класс. Именно это — наше главное достижение, оно не в рублях, не в тоннах зерна, не в литрах молока, а в людях. Нам удалось сохранить социальную инфраструктуру, детский садик, а там, где дети — там есть будущее!" — уверен Виктор Григорьев.

Кадрами в ПСК им. Фрунзе обеспечены: на предприятии работает более 80 человек — все местные, многие родились и выросли на этой земле, многие проработали здесь на ферме или в поле всю жизнь и продолжают трудиться даже после выхода на пенсию. Достойные условия труда позволяют им жить на родной земле и не искать возможности ехать на заработки за многие километры от дома.

Чтобы хозяйство работало "как часы" — четко и без сбоев — руководство особое внимание уделяет своевременному ремонту и обновлению техники. Самому старому зерноуборочному комбайну здесь всего пять лет.

"Держим технику максимум 7-8 лет, потом продаем и меняем на новую. В этом году купили два зерноуборочных комбайна "Полесье" и "Акрос", сушилку и жатку. Ежегодно делаем ремонт в помещениях. В коровниках уже сейчас все автоматизировано. Конечно, появляются мысли внедрить новые технологии, например, беспривязного содержания коров. Но, во-первых, это требует серьезных вложений, а во-вторых, и это главное — тогда придется сокращать людей, а для нас это неприемлемо", — говорит Виктор Николаевич.

Планы на будущий год у хозяйства и так весьма серьезные. Здесь собираются обновить коровники: завершить ремонт крыш, а также вскрыть, утеплить и перезалить полы. А если позволят финансы, еще и приобрести мощный посевной комплекс.

"Мы не гонимся за сверхвысоким урожаем или рекордными надоями, — признается Виктор Григорьев. — Для нас важнее стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И мы рады, что она у нас есть!"

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