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Образование Общество

Национальный проект "Образование" набирает силу в учебных заведениях региона

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сфера влияния Центрального управления министерства образования и науки Самарской области распространяется на город Жигулевск и Ставропольский район. Руководитель управления Александр Двирник рассказал "ВН" об особенностях реализации региональных проектов в области образования.

Фото: Владимир ГАВОХИН

— Какие направления профориентации особенно актуальны для вашего образовательного округа?

— Наша задача — познакомить учеников с широким спектром специальностей. Это необходимо для осознанного выбора профессии, а следовательно, выбора вуза, колледжа. Конечно, для Самарской области всегда приоритетным было техническое образование. Развиваем интерес к техническому творчеству уже с детского сада, а далее в школе, благодаря имеющемуся оборудованию по робототехнике. Этим направлением уже охвачено свыше полутора тысяч ребят. В рамках реализации национального проекта "Образование" открылись центры "Точка роста" в школе № 1 Жигулевска, школах сел Ягодное и Подстепки. На базе школы № 14 и школы села Выселки начнут работу мини-технопарки "Квантумы". В школе села Александровка модернизированы кабинеты технологии. Все это позволит проводить профориентационную работу на новом уровне.

— Значительная часть вашего округа находится на природоохранной территории. Это как-то влияет на жизнь школ?

— Во внеурочной деятельности мы уделяем особое внимание вопросам экологии, сотрудничаем с нацпарком "Самарская Лука", Жигулевским заповедником, Ставропольским лесничеством. А большой спортивный праздник — ежегодный Экологический марафон — вышел уже на международный уровень. Расширяется волонтерское движение, в том числе и экологической направленности. Это не значит, что для нас менее важны другие направления внеурочной деятельности. Мы активно занимаемся военно-патриотическим воспитанием, во всех школах действуют юнармейские отряды, в 8-ми работают сертифицированные школьные музеи, 10 школ носят имена героев, два военно-патриотических клуба округа из шести входят в десятку лучших по Самарской области. Много делается для развития спорта и профилактики здорового образа жизни у детей и подростков.

— Есть ли в округе проблема с педагогами?

— Мы решаем вопрос сменяемости кадров, заключая договоры с педагогическими вузами. Благодаря мерам поддержки, существующим в области, за последние шесть лет 56 молодых специалистов пришли работать в наш округ, в том числе и наши выпускники.

В округе эффективно работает Школа молодого педагога, развивается наставничество. Помогает решать проблему обеспеченности педкадрами и Жигулевский государственный колледж, который готовит воспитателей, а с этого года и учителей начальных классов.

Главное для нас в реализации нацпроектов — вырастить грамотное, социально ответственное, нравственное поколение, которому можно доверить наше будущее.

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