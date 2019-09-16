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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жителям самарской глубинки стал доступен высокоскоростной спутниковый Интернет

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания РТКОММ официально представила в Самаре торговую марку SenSat, разработанную для подключения услуги высокоскоростного спутникового интернета для дома и офиса.

Фото: предоставлено РТКОММ

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда чем дальше отъезжаешь от города, тем мобильный интернет становится все хуже и хуже. И чем красивее виды за окном, тем меньше шансов поделиться ими в режиме онлайн со своими друзьями в соцсетях. И именно в таких ситуациях, когда вокруг нет ни развитой оптической инфраструктуры, ни классической проводной связи, прийти на помощь может скоростной спутниковый доступ от SenSat.

"Наша роль как одного из лидеров рынка — содействовать развитию и расширению рынка спутниковой связи, созданию новых услуг и сервисов, — говорит начальник отдела по работе с массовым сегментом РТКОММ Илья Васильев".

В компании отмечают, что классическими для РТКОММа рынками всегда были государственный сектор, операторы связи и крупный бизнес, что до недавнего времени было обусловлено высокой дороговизной спутниковой связи и спецификой ее установки и настройки. Но после 2016 года, с приходом новых технологий, компания стала активно развиваться на рынке физических лиц и малого бизнеса.

"Сегодня наша спутниковая сеть охватывает всю территорию России, — продолжает Илья Васильев. — И устанавливая спутниковую антенну с модемом, наш абонент за считанные минуты обеспечивает работу нужного ему количества устройств в любых условиях: в загородном доме, на даче или, если говорить о малом бизнесе, на ферме или в гостиничном комплексе. Интернет будет приниматься и передаваться на гаджеты точно так же, как если бы вы находились в городе, у себя дома".

Оборудование можно приобрести в собственность от 29550 рублей, либо взять его в аренду (от 750 рублей в месяц). Стоимость подключения услуги — от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/сПо словам Ильи Васильева, стоимость комплекта оборудования за последние 5-7 лет снизилась в три раза, и сегодня уже не кажется непомерной для рядового пользователя. К тому же компания регулярно проводит акции. Так, сегодня оборудование можно купить за 17,5 тысяч рублей.

Три простых шага для подключения спутникового Интернета SenSat:

1. Оформить заявку на сайте www.sensat.ru или по телефону 88007070244

2. После этого с вами свяжется оператор, который уточнит параметры подключения

3. Установку и настройку оборудования проведет профессиональный монтажник

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