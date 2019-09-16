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Образование Общество

Жигулевская школа №14 готовится к запуску технопарка "Квантум"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе 2012 года Станция юных техников (СЮТ) города Жигулевска стала подразделением школы №14, что открыло новые перспективы для обоих учебных заведений. Многолетнее продуктивное сотрудничество было вознаграждено открытием мини-технопарка на базе школы.

Фото: предоставлено школой №14

Только в прошедшем учебном году почти 1100 воспитанников СЮТ приняли участие в конкурсах различного уровня и привезли с них 313 наград, а сама станция стала призером областного смотра-конкурса учреждений дополнительного образования. Увлеченность ребят научно-техническим творчеством проявилась на фестивале "Робофест — Приволжье", конференциях и конкурсах по 3D-моделированию, проектированию, компьютерной графике, на Инженерных каникулах "Техно-бум". Всюду работы учеников станции отмечали наградами.

Успех юных техников привел к тому, что в 2019 году в школе №14 были отремонтированы кабинеты для детского мини-технопарка "Квантум" в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка". Вскоре здесь начнутся занятия в четырех квантумах — "IT-квантум", "Робо-квантум", "Виртуальная реальность" и "Хай-тек цех". Семь педагогов станции уже прошли обучение для работы в новых условиях. В текущем учебном году "Квантум" будет готов обучить 225 детей и принять до 400 ребят из разных школ округа в рамках массовых мероприятий. Все занятия мини-технопарка будут бесплатными.

Галина Пушкарева, директор школы №14:

— Образовательная система мини-технопарка "Квантум" основана на технологических кейсах, формирующих навык прохождения полного цикла создания инженерного продукта, изобретательских компетенций.

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