Список специальностей, по которым обучаются студенты Жигулевского государственного колледжа, в этом году пополнился

Это учебное заведение чутко реагирует на запросы регионального рынка труда. Энергии педагогического коллектива хватает не только на то, чтобы дать студентам необходимый уровень знаний и навыков.

Многопрофильный колледж готовит квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Здесь обучают как будущих электромонтеров, сварщиков, машиностроителей и авторемонтников, так и социальных работников, педагогов, IT-специалистов. В этом году здесь открыли специальность "Преподавание в начальных классах", поскольку того потребовала демографическая ситуация в городе. Список доступных для освоения профессий пополнился еще двумя из числа 50 самых востребованных в стране — это "Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ" и "Информационные системы и программирование".

Колледж работает в режиме мультизадачности. Прогнозировать и вовремя реагировать на изменения рынка труда ему помогает взаимодействие с местным центром занятости и предприятиями города. Среди них — НПФ "Мета", радиозавод, хлебозавод, "Жигулевские стройматериалы", "Аком" и многие другие. Об уровне подготовки выпускников красноречиво говорят результаты регионального этапа World Skills. В прошлом году студенты колледжа привезли с него два вторых места и медаль за профессионализм в компетенции "Кузовной ремонт". В чемпионате Самарской области "Абилимпикс-2018" заняли третье место в компетенции "Адаптивная физическая культура".

Кроме основных образовательных программ, колледж проводит обучение детей и взрослых по дополнительным образовательным программам.

При этом студенты колледжа активно проявляют себя во внеклассной и социально значимой деятельности. Традицией для волонтеров колледжа стало участие в крымской акции "Мы вместе!" География недавних поездок талантливых студентов охватила Москву, Петербург, Саратов, Пензу, Волгоград и Казань.

Среди особых достижений колледжа — грамотная организация инклюзивного образования. Здание оборудовано согласно всем требованиям современной инклюзивной инфраструктуры. И что не менее важно, в Жигулевском государственном колледже обычные и особенные студенты сосуществуют в гармонии.

Александр Птицын, директор Жигулевского государственного колледжа:

— Многопрофильность нашего колледжа продиктована потребностями Жигулевска в специалистах разных отраслей. Мы держим связь с предприятиями и быстро перестраиваем свою работу с учетом требований рынка.