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Образование Общество

"Цифра" займет в школе села Зольное достойное место

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Качественное современное образование немыслимо без знаний основ высоких технологий, использования возможностей инновационного оборудования и программного обеспечения.

Фото: предоставлено школой села Зольное

Программы цифрового и гуманитарного профилей в школе №1 села Зольное будут изучаться в центре образования "Точка роста", которая создана в результате реализации нацпроекта "Образование" и проекта "Современная школа". Здесь обустраиваются рабочие зоны по предметным областям "Технология", "Информатика", "ОБЖ", зона для проектной деятельности и шахматная гостиная. Школьники смогут заниматься по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

К работе по новым программам готовились и преподаватели. Учитель технологии Надежда Гизунова прошла обучение на базе детского технопарка высоких технологий "Кванториум" в Пензе. Курсовая программа была очень насыщенной: хайтек, промдизайн, роботехника, геотехнологии и IT-технологии. "Особенно потрясли хайтек-технологии и 3D-моделирование, — признается Надежда Гизунова. — И у меня родилась идея создать на базе 3D-моделирования модель нашего Национального парка "Самарская Лука".

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