Педагоги Жигулевской школы №16 формируют у дошколят инженерное мышление

Первое, что бросается в глаза при посещении школы №16 Жигулевска — это ее уютная атмосфера и открытость творческим начинаниям.

Право выбора

Дело не только в современном ремонте, но и в стильном авторском оформлении кабинетов, выставках картин и фотографий на стенах. Здесь чувствуется вовлеченность детей в школьную жизнь. Единственная в Центральном образовательном округе Самарской области 16-я носит статус школы с углубленным изучением отдельных предметов. К таковым здесь относятся физика, обществознание, русский и английский языки. Углубленное изучение начинается с 5-го класса. Поначалу ребята знакомятся с каждым из направлений, а в 7-м классе выбирают — гуманитарное или естественное. И поскольку в столь юном возрасте сложно планировать будущее, склонности детей помогает выявить школьный психолог. Ребята сохраняют право поменять профиль позже, но пользуются этой возможностью единицы.

Счастливый учитель — счастливый ученик

Какое бы направление ни выбрали ученики, здесь их ждет много возможностей раскрыть свои таланты. На уроках помогают им в этом выдающиеся учителя. Преподаватель информатики и робототехники Елена Копылова — активистка образовательных инноваций. Энергичный учитель технологии Светлана Рябова. Педагог по изобразительному искусству Оксана Павлова, благодаря которой школа выглядит так стильно. Учитель истории Ирина Ашанина, подготовившая призеров региональных олимпиад по своему предмету…

С 2004-го года школа №16 сохраняет лидерство по количеству призовых мест в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в этом году — 71). А еще местные ребята стабильно успешно принимают участие в престижном областном конкурсе исследовательских проектов "Взлет", победа в котором приближает поступление в вуз.

Плоды содружества

Во внеурочное время продолжается индивидуальная работа по развитию способностей детей. Школа поощряет занятия спортом, интерес к различным ремеслам и искусствам, участие в проектной деятельности. Причем педагоги во внеклассной работе частенько отходят от обычной иерархии отношений. Например, на местных малых олимпийских играх команда школьников может сразиться со сборной учителей. На равных ребята и преподаватели сходятся и во время битвы хоров. Оформление коридоров и кабинетов — тоже плод совместного творчества юных и профессиональных дизайнеров. А еще в стенах 16-й действует Аркадия — государство, которое позволяет ребятам в игровой форме разобраться в социально-экономическом устройстве государства и научиться гражданской активности.

Флагман робототехники

Главная же изюминка в том, что школа стала флагманом Центрального округа в области робототехники. В списке достижений учеников — первые места на тольяттинских соревнованиях "Роботека", "Свежий ветер", "Родник", а также не победоносные, но достойные результаты на региональном этапе World Skills.

Именно в школе №16 была разработана программа "От Фребеля до робота: растим будущих инженеров". Она возникла, когда к учебному заведению структурно присоединили четыре детских сада. Программа прошла рецензирование и была опробована в 11 регионах, а теперь входит в реестр рекомендованных для дошкольного воспитания. В педагогическом практикуме на базе детских садов "Вишенка" и "Красная Шапочка" принимают участие преподаватели со всей страны.

В самой же школе робототехника начинается в 5-м классе, но до того ребята приобретают полезный навык конструирования. Ученики берут призовые места на конкурсах 3D-моделирования и компьютерной графики. Появление в школе "Точки роста" станет переломным моментом в работе по перспективному направлению и поможет полностью раскрыть таланты жигулевских ребят.

Ирина Русских, директор школы №16 Жигулевска:

— Мы стараемся поддерживать ауру сотрудничества, совместной работы педагогов и учеников. Общение у нас не заканчивается на сорока минутах в классе, а продолжается, уже на другом уровне, во время внеурочной деятельности. Это находит отражение во многих совместных проектах, результаты некоторых из них вы можете увидеть буквально в коридорах. Эффективность выбранного школой стиля работы доказана высокой конкурентоспособностью наших выпускников при поступлении в вузы.