В поисках подработки большинство самарцев готово попробовать профессию грузчика

Жителей областной столицы в поисках подработки чаще всего интересуются профессиями грузчика, администратора и уборщика, подсчитали аналитики "Авито Работа", проанализировав поисковые запросы на сайте Авито.
Самара - единственный город, где профессия грузчика оказалась на первом месте по количеству запросов. Также в городе, как и в целом по стране, стали чаще интересоваться темами "работа с ежедневной оплатой" и "подработка".
Чаще всего в I полугодии 2019 года в разрезе профессиональной деятельности россияне искали профессии электрика, сварщика и разнорабочего. Количество запросов "электрик" выросло за год почти на 10%, "сварщик" - на 2%, "разнорабочий" - на 15%. При этом наибольшая динамика по сравнению с прошлым годом была зафиксирована в других профессиях. Россияне стали чаще интересоваться профессиями "сантехник" (+22%), "охранник" (+20%) и "водитель категории Е" (+19%). Среди профессий, к которым интерес россиян максимален, отрицательную динамику по количеству запросов (около 4%) показала только профессия уборщицы.
У жителей крупнейших городов ситуация немного другая: наибольший интерес вызвала профессия водителя. Данная специальность оказалась на первом месте в 19 из 23 российских регионов. В Москве и Воронеже лидирует профессия администратора, в Самаре - грузчика, а в Саратове - уборщицы.
Помимо электриков, сварщиков и разнорабочих, которые популярны в целом по России, в топ-5 поисковых запросов по профессиям каждого конкретного города входят продавцы, администраторы, грузчики, курьеры, менеджеры.
К слову, за минувший год россияне стали активнее интересоваться поиском работы и подработки - количество поисковых запросов со словами "работа" и "подработка" выросло на 10,3% и 13,1%, соответственно. При этом россияне стали намного активнее интересоваться возможностями получения ежедневных выплат: поисковый запрос "работа с ежедневной оплатой" стал интересовать россиян на 23,3% чаще, чем в 2018 году. Кроме того, в топ запросов вошла "работа на дому", однако интерес к ней с прошлого года упал примерно на 10%.