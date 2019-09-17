В поисках подработки большинство самарцев готово попробовать профессию грузчика

Жителей областной столицы в поисках подработки чаще всего интересуются профессиями грузчика, администратора и уборщика, подсчитали аналитики "Авито Работа", проанализировав поисковые запросы на сайте Авито.

Самара - единственный город, где профессия грузчика оказалась на первом месте по количеству запросов. Также в городе, как и в целом по стране, стали чаще интересоваться темами "работа с ежедневной оплатой" и "подработка".

Чаще всего в I полугодии 2019 года в разрезе профессиональной деятельности россияне искали профессии электрика, сварщика и разнорабочего. Количество запросов "электрик" выросло за год почти на 10%, "сварщик" - на 2%, "разнорабочий" - на 15%. При этом наибольшая динамика по сравнению с прошлым годом была зафиксирована в других профессиях. Россияне стали чаще интересоваться профессиями "сантехник" (+22%), "охранник" (+20%) и "водитель категории Е" (+19%). Среди профессий, к которым интерес россиян максимален, отрицательную динамику по количеству запросов (около 4%) показала только профессия уборщицы.

У жителей крупнейших городов ситуация немного другая: наибольший интерес вызвала профессия водителя. Данная специальность оказалась на первом месте в 19 из 23 российских регионов. В Москве и Воронеже лидирует профессия администратора, в Самаре - грузчика, а в Саратове - уборщицы.

Помимо электриков, сварщиков и разнорабочих, которые популярны в целом по России, в топ-5 поисковых запросов по профессиям каждого конкретного города входят продавцы, администраторы, грузчики, курьеры, менеджеры.