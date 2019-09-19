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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Кузнецким Медведям" — 2:4

ТОЛЬЯТТИ. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 сентября, ХК "Ладья" потерпел поражение от "Кузнецких Медведей" в очередном матче Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде Вадим Захмаревич забросил две шайбы в ворота Игоря Кулакова, на что тольяттинцы ответили точным броском Александра Пономарева — 2:1.

Во втором периоде соперники обменялись голами (у волжан отличился Тимофей Доба) — 3:2.

Это счет сохранял тольяттинцам надежду на благоприятный исход, но на 57-й минуте Андрей Соколов (в большинстве) установил окончательный счет — 4:2 победа сибиряков.

В четверг, 19 сентября, состоится повторная встреча команд.

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