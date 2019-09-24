Самарцы недовольны своими доходами и ростом стоимости жизни

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают соотношение своих доходов и стоимости жизни, и составили рейтинг 200 городов России по этим оценкам. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек.

Участникам опроса предложили оценить утверждение: "Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 — "полностью согласен".

Средняя оценка по итогам опроса составила 3,9 балла. Это на 0,4 балла меньше, чем в прошлом году. Разница между крайними оценками финансового благополучия респондентов стала больше: если в исследовании 2018 года она составляла 2,9 балла, то в 2019 году — уже 3,4. Оценка удовлетворенности оказалась выше средней по стране менее чем в половине городов.

Максимальную оценку уровню своего благосостояния поставили жители Кудрово (Ленинградская область) — 5,8 балла. На втором месте оказались их соседи по области из города Мурино с 5,3 балла, при этом за год мнения горожан о соотношении доходов и стоимости жизни изменились в худшую сторону: в 2018 оценка в Мурине равнялась 6 баллам. Третье место и 5,2 балла — у Москвы. В столице оценки за год также ухудшились, но незначительно: на 0,2 балла.

Последнее место рейтинга занял город Шахты (Ростовская область) с 2,4 балла. С 2018 года оценка соотношения доходов и стоимости жизни здесь понизилась на 1,1 балла. Второе с конца место у соседей по области — Каменск-Шахтинска, где средняя оценка составила 2,5 балла, (на 0,6 балла ниже, чем год назад). На третьем месте — Камышин (Волгоградская область). Здесь, как и в Шахтах, оценка за год упала на 1,1 балла и в 2019-м составила 2,5 балла.

В 2019 году в десятку лучших попали только два города-миллионера. Москва по-прежнему занимает лидирующую позицию в группе, несмотря на то, что за год москвичи понизили свои оценки на 0,2: с 5,4 до 5,2 балла. Санкт-Петербург занял девятое место в общем рейтинге и второе — в списке городов-миллионеров. Здесь средний балл опустился на те же 0,2, до 4,9. Третье место в списке миллионеров (и 16-е в общем рейтинге) — у Краснодара: он получил 4,7 балла, на 0,5 меньше, чем в прошлом году.

Самара заняла 75-ю строчку рейтинга (пятая с конца среди городов-миллионников) с показателем 4,4 балла. Замыкает список Волгоград: и без того невысокая оценка города (3,7 в 2018 году) уменьшилась на 0,5, до 3,2 балла.

Снижение удовлетворенности жителей соотношением доходов и стоимости жизни отмечено во всех городах-миллионерах, кроме Казани. Здесь наблюдается небольшой рост — на 0,1, до 4,6 балла.