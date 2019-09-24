16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Что такое карьерный план и как его составить В рейтинге регионов с наибольшим ростом зарплат Самара оказалась на 57-й строчке Больше половины студентов планируют работать по специальности Разговор перед увольнением: стоит ли выпускать пар Как подготовиться к собеседованию по телефону или скайпу

Работа и Кадры

Самарцы недовольны своими доходами и ростом стоимости жизни

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают соотношение своих доходов и стоимости жизни, и составили рейтинг 200 городов России по этим оценкам. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек.

Участникам опроса предложили оценить утверждение: "Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 — "полностью согласен".

Средняя оценка по итогам опроса составила 3,9 балла. Это на 0,4 балла меньше, чем в прошлом году. Разница между крайними оценками финансового благополучия респондентов стала больше: если в исследовании 2018 года она составляла 2,9 балла, то в 2019 году — уже 3,4. Оценка удовлетворенности оказалась выше средней по стране менее чем в половине городов.

Максимальную оценку уровню своего благосостояния поставили жители Кудрово (Ленинградская область) — 5,8 балла. На втором месте оказались их соседи по области из города Мурино с 5,3 балла, при этом за год мнения горожан о соотношении доходов и стоимости жизни изменились в худшую сторону: в 2018 оценка в Мурине равнялась 6 баллам. Третье место и 5,2 балла — у Москвы. В столице оценки за год также ухудшились, но незначительно: на 0,2 балла.

Последнее место рейтинга занял город Шахты (Ростовская область) с 2,4 балла. С 2018 года оценка соотношения доходов и стоимости жизни здесь понизилась на 1,1 балла. Второе с конца место у соседей по области — Каменск-Шахтинска, где средняя оценка составила 2,5 балла, (на 0,6 балла ниже, чем год назад). На третьем месте — Камышин (Волгоградская область). Здесь, как и в Шахтах, оценка за год упала на 1,1 балла и в 2019-м составила 2,5 балла.

В 2019 году в десятку лучших попали только два города-миллионера. Москва по-прежнему занимает лидирующую позицию в группе, несмотря на то, что за год москвичи понизили свои оценки на 0,2: с 5,4 до 5,2 балла. Санкт-Петербург занял девятое место в общем рейтинге и второе — в списке городов-миллионеров. Здесь средний балл опустился на те же 0,2, до 4,9. Третье место в списке миллионеров (и 16-е в общем рейтинге) — у Краснодара: он получил 4,7 балла, на 0,5 меньше, чем в прошлом году.

Самара заняла 75-ю строчку рейтинга (пятая с конца среди городов-миллионников) с показателем 4,4 балла. Замыкает список Волгоград: и без того невысокая оценка города (3,7 в 2018 году) уменьшилась на 0,5, до 3,2 балла.

Снижение удовлетворенности жителей соотношением доходов и стоимости жизни отмечено во всех городах-миллионерах, кроме Казани. Здесь наблюдается небольшой рост — на 0,1, до 4,6 балла.

Гид потребителя

Фото на сайте

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6