В рейтинге регионов с наибольшим ростом зарплат Самара оказалась на 57-й строчке

Заработная плата в первые шесть месяцев 2019 года выросла во всех регионах России, при этом темпы роста в разных субъектах существенно различаются, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

Результаты исследования, основанного на данных Росстата, показали, что в первой половине 2019 года среднемесячная заработная плата наиболее существенно выросла в Костромской области — на 14,7% и в Туве — на 12,4%. Еще в пяти регионах показатели выросли на девять процентов и более: Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.

В целом темпы роста опередили общероссийские в 31 регионе. При этом почти во всех субъектах зарплата росла каждый месяц по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Исключением стали только пять регионов, где в отдельные месяцы Росстат фиксировал незначительное снижение показателей. Это Астраханская область, где зарплата снижалась в феврале и мае, Ямало-Ненецкий автономный округ (март), Северная Осетия (февраль), Петербург (январь) и Камчатка (апрель).

Меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3%) и в Петербурге (на 3,2%). При этом средние цифры там по-прежнему существенно выше общероссийских. Для сравнения, средняя месячная зарплата в Костромской области, которая вырвалась в лидеры роста, составляет 26,9 тысячи рублей, а в ЯНАО — 90,37 тысячи.

В исследовании учитывался не только темп роста зарплаты, но и то, сколько товаров и услуг на нее можно приобрести. При этом покупательная способность заработной платы рассчитывалась как отношение зарплаты после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах. В среднем по России на зарплату можно купить 2,53 фиксированных набора.

В Самаре, которая оказалась на 57-й строчке рейтинга, картина немногим ниже среднего: за полгода зарплаты выросли в среднем на 6,3% до 30 783 рублей, а сравнительная покупательная способность составила всего 2,1 пункт.

Результаты исследования свидетельствуют, что в девяти регионах заработная плата превышает стоимость фиксированного потребительского набора более чем в три раза. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где она превышает стоимость фиксированного набора более чем в четыре раза. Более трех наборов на зарплату может также купить житель Сахалина, Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Москвы, Югры, Чукотки, Якутии и Петербурга.

Среди регионов, где соотношение заработной платы и стоимости потребительских товаров и услуг ниже двух, — Чечня, Ивановская область, Алтайский край, Северная Осетия и порядка десяти других регионов.