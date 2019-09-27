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Работа и Кадры

В Самаре остро не хватает водителей и курьеров

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру определил самые дефицитные профессии в сентябре 2019 года. Выяснилось, что Самаре в первую очередь не хватает специалистов по перевозкам и продажам.

Сложнее всего самарским работодателям найти работников в сфере логистики. Так, на каждые 100 вакансий водителей в городе приходится лишь 25 резюме соискателей. Серьезная конкуренция и за курьеров: каждый выбирает работу, в среднем, из двух предложений.

Также в Самаре не хватает врачей: на 100 предложений о работе претендуют всего 65 кандидатов. В дефиците и представители сферы продаж - продавцы, кассиры и менеджеры по продажам, для каждого в городе найдется приблизительно две вакансии.

В топ-10 самых дефицитных специалистов в Самаре вошли также слесари, мясники, повара и дворники.

Интересно, что в Москве и Санкт-Петербурге работодателям не хватает главным образом представителей рабочих специальностей. Например, в столице самой дефицитной оказалась профессия машиниста автокрана, а в городе на Неве - маляра. В других городах-миллионниках помимо "синих воротничков" работодателям сложно найти высококвалифицированные кадры - стоматологов, преподавателей, инженеров и программистов.

Гид потребителя

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