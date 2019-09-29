В самарском детсаду №385 созданы все условия для развития детей

В этом дошкольном учреждении в приоритете — работа с детьми, которые нуждаются в логопедической помощи. Для них здесь создана коррекционно-развивающая среда, обеспечивающая равные с обычными ребятишками возможности.

В "Золотом петушке" занятия направлены на разностороннее развитие. Естественно, строятся они в игровой форме, что дает возможность малышам воспринимать новую информацию легко и с интересом.

Руководит детским садом Олеся Павловская, благодаря стараниям которой "Золотой петушок" можно назвать "территорией любви". Заведующая много времени и сил уделяет работе с воспитателями и родителями.

"Быть воспитателем — это нелегкий труд, — говорит Олеся Павловская. — Качество дошкольного образования напрямую зависит от профессионализма педагогов. Воспитатели должны создать комфортный микроклимат в детском коллективе. Учитывать индивидуальные и психологические особенности каждого ребенка. Уметь анализировать и прогнозировать педагогический процесс".

Все сотрудники дошкольного учреждения — профессионалы своего дела. Детский сад регулярно участвует в конкурсах районного, муниципального, областного, регионального и всероссийского значения, награжден многочисленными дипломами, грамотами, сертификатами, благодарственными письмами.

Специалисты Елена Иванова, Светлана Шарипова и Татьяна Бурмистрова разработали практическое пособие для работников дошкольного образования — "Дошкольная тетрадь для занятий" по нравственному воспитанию. Оно было презентовано на Форуме образовательных инициатив, за него получили диплом в направлении "Социально-коммуникативное развитие". Учитель-логопед Алена Семина успешно представила свой опыт коррекционной работы на межрегиональной конференции "Международный подход к работе с детьми с ОВЗ".

Выстраивая модель социального партнерства "родитель — ребенок — педагог", сотрудники учреждения ищут новые формы и методы взаимодействия с мамами и папами. Взрослые с детьми активно принимают участие в различных мероприятиях, организованных педагогами. Традицией стала благотворительная акция "Белый цветок" под девизом "Дети помогают детям", в которой ребята мастерят поделки. Их потом продают на благотворительной ярмарке, а вырученные средства идут на лечение тяжелобольных детей.

Олеся Павловская, заведующая детским садом № 385:

— Нельзя одинаково воспитывать детей с различным темпераментом, нужно учитывать тип нервной системы малыша. Воспитатели в душе остаются детьми. Иначе ребята их не примут, не пустят в свой мир.