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Образование Общество

Воспитанники детсада №173 придумали собственную Красную книгу

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ребята из самарского детского сада №173 могут удивить своими знаниями иных школьников, ведь они каждый день узнают что-то новое, изучают географические карты, наблюдают за птицами.

Фото: предоставлено детским садом №173

Главный помощник детей в познавательных экспериментах — воспитатель детского сада Татьяна Золина (на фото). Она является для них проводником в окружающий мир, экскурсоводом по Самарскому краю. Татьяна Викторовна — автор проекта "Радуга в ладошке" и творческих мастер-классов для взрослых и детей. Она вместе со своими воспитанниками принимает участие во всероссийских и международных конкурсах.

Например, в ходе одного из ее проектов — "Путешествие по страницам Красной книги Самарской области" дети и родители изучали природу нашей губернии, сконструировали макет родного края, сажали деревья, устанавливали кормушки, наблюдали за птицами, делали природоохранные таблички. На этом ребята не остановились и нарисовали свой вариант Красной книги региона. А поскольку в детском саду работает мультстудия, то к ней сделали анимационный фильм под названием "По страницам Красной книги Самарской области".

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