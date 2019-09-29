Светлопольский детсад учит детей здоровому образу жизни

В этот небольшой детский сад в поселке Светлое поле в Красноярском районе привозят ребят из многих окрестных сел. Три группы детского сада сегодня посещают более 80 детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Все ребята находят здесь занятия по душе. Как рассказала заведующая "Колокольчика" Татьяна Викторовна Садовникова, помимо основной общеобразовательной программы дошкольного образования, коллектив детского сада разработал "Комплексную образовательную программу по формированию культуры здоровья и здорового питания у воспитанников".

"Мы стараемся увлекать воспитанников интересными развивающими занятиями, — поделилась Татьяна Садовникова. — Для нашего коллектива, состоящего из восьми педагогов, здоровье и рациональное питание детей — главное. Мы постоянно рассказываем ребятам о полезных продуктах и здоровом образе жизни, проводя для этого специальные занятия, дидактические игры, опыты, досуги и развлечения. Вовлекаем родителей в образовательный процесс. По этой теме проводим для коллег округа семинары-практикумы. Мы не стоим на месте: недавно у нас появились детские спортивные тренажеры. Дети будут заниматься под наблюдением педагогов".

Татьяна Садовникова в профессии больше сорока лет, 38 из них работает в "Колокольчике". Уроженка Куйбышева, она окончила педагогическое училище, потом Тольяттинский университет по специальности дошкольная педагогика и психология. Следуя своему кредо — "собственный пример и постоянное самообразование", Татьяна Викторовна внедряет инновации, способствуя профессиональному росту всего коллектива. Более половины педагогов имеют высшее педагогическое образование и высшую квалификационную категорию. Ежегодно участвуют в окружном конкурсе "Воспитатель года" и во Всероссийском фестивале педагогического мастерства в Кинеле.

"Колокольчик" всегда открыт для родителей. Одной из традиций "Колокольчика" стала преемственность поколений — выпускники приводят сюда своих детей.