Жигулевская городская больница решает кадровую проблему

Обеспеченность кадрами медицинских учреждений продолжает оставаться одной из острых проблем отечественного здравоохранения. Решить ее можно только методом привлечения в профессию молодых специалистов. О том, как эта проблема решается в Жигулевской ЦГБ, рассказал главный врач Владимир Грунин.

"Жигулевская центральная городская больница является единственным лечебным учреждением в нашем округе с населением 57800 человек, в который входят город Жигулевск и пять сел, - говорит главный врач Владимир Грунин. - В структуру больницы входят шесть поликлиник и отделение стационара на 283 койки. Мы оказываем терапевтическую, кардиологическую, неврологическую, гинекологическую, педиатрическую помощь, а также по профилю хирургии и травматологии и пр. В среднем в наши поликлиники зафиксировано более 430000 случаев обращений в год, посещаются терапевтами на дому более 26 тысяч пациентов, госпитализацию проходит более шести тысяч человек в год".

Укомплектованность врачами всех специальностей составляет около 52%, средними медицинскими работниками - 64%. С начала года привлечено 13 основных врачей и 18 совместителей.

Жигулевская городская больница приглашает к трудоустройству врачей всех специальностей. Остродефицитными являются врачи общей практики, участковые терапевты и педиатры, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эндокринологи, офтальмологи и оториноларингологи.

"Есть возможность принять на работу врача-онколога для работы в сельской местности с предоставлением ему единовременной компенсационной выплаты в размере миллиона рублей по программе "Земский доктор", - уточняет Владимир Михайлович. - У нас широко распространяется практика наставничества. Первое время ни один молодой специалист не будет один на один работать с пациентом без помощи более опытного коллеги".

О техническом оснащении, на котором работают врачи больницы, стоит сказать отдельно. Успех лечения зависит не только от опыта и знаний доктора, но и от правильной и своевременной диагностики. Жигулевская ЦГБ оборудована всем необходимым: есть своя клинико-диагностическая лаборатория, компьютерный томограф, рентген-аппараты, ФГДС для исследования органов пищеварения, аппараты ультразвуковой и функциональной диагностики. Начата процедура приобретения колоноскопа. Так что тех медиков, которые придут сюда работать, ждет не только сплоченный и профессиональный коллектив, но и высокотехнологичная база.

Также в медучреждении успешно работает практика целевого приема.

"Учиться в вузе бесплатно можно не только с высшими баллами ЕГЭ, но и по программе целевого набора, - рассказывает Владимир Грунин. - Это помогает будущим студентам чувствовать себя увереннее при сдаче экзаменов, но, конечно же, не исключает тщательную подготовку к ЕГЭ и вступительные испытания в вузе. У нас есть целевая квота от министерства здравоохранения области по специальностям "лечебное дело" и "педиатрия", мы выдаем целевые направления на обучение. Обучение проходит в одном из самых престижных вузов страны - Самарском государственном медицинском университете - за счет средств федерального бюджета. Граждане, поступившие по целевому договору, обязаны отработать в учреждении после успешного завершения обучения в течение срока, установленного по договору, - не менее трех лет. Мы как медицинское учреждение гарантируем обеспечить работой на ставку, а также выплачиваем меры социальной поддержки студентам на протяжении всего срока обучения".

На родительских собраниях в школах и агитационных встречах сотрудники больницы рассказывают о том, что профессия медика сейчас, как никогда, актуальна и востребованна. Находясь практически в любой точке России, медицинский работник всегда сможет найти работу. Кроме того, многие нынешние доктора признаются, что решение носить белый халат приняли, еще будучи школьниками. Для некоторых стать доктором было мечтой детства. Поэтому такие встречи помогают понять старшеклассникам, как правильно выстроить шаги на пути к этой профессии.

В 2016 г. в Жигулевске приняли муниципальную программу "Медицинские кадры", в рамках которой работникам сферы оплачивается наем жилья. Также проводится обучение специалистов по программам профессиональной переподготовки и повышению квалификации. Переподготовку могут пройти и врачи, и средний медперсонал. Для врачей, как правило, характерно получение дополнительной специальности наряду с основной. Например, акушер-гинеколог может получить сертификат специалиста ультразвуковой диагностики. Терапевт может пройти профессиональную переподготовку по кардиологии, гериатрии. Медработники среднего звена проходят переобучение по остро востребованным специальностям для учреждения. Медицинская сестра может получить сертификат по сестринскому делу, операционной медсестры, лечебному делу.

"Надо отметить, что получение этих специальностей невозможно дистанционно, - уточняет Владимир Михайлович. - Поэтому обучение по второй специальности происходит очно в медицинских колледжах Самарской области, что гарантирует нам получение высококвалифицированного специалиста".

Также Жигулевская городская больница предоставляет своим специалистам еще одну меру социальной поддержки - предоставление внеочередного места в детских садах. Это хорошее подспорье для семей с детьми. После декретного отпуска это отличная возможность быстрее приступить к любимой работе.