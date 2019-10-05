Чтобы быть счастливыми, самарцы хотят зарабатывать 170 тыс. рублей в месяц

Сервис по поиску работы SuperJob узнал у россиян, какая сумма сделает их счастливыми. В социологических опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Среднестатистическому россиянину нужно 161 тыс. рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 и 138 тысяч рублей соответственно. Сравнительно скромное счастье у молодежи: респондентам до 24 лет достаточно 118 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Запросы растут с увеличением уровня фактического дохода: россиянам с зарплатой до 30 тыс. рублей для счастья нужно 117 тысяч в месяц, гражданам с зарплатой более 80 тыс. рублей необходимо в среднем 238 тысяч, чтобы ощущать себя счастливыми.

По данным Superjob, среди жителей крупнейших городов страны выше всего стоимость счастья у москвичей — 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток (205 тыс. рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (200 тыс. рублей). Самара (со 170 тысячами рублей )обогнала Санкт-Петербург, который оказался на десятом месте рейтинга со 165 тыс. рублей. Следом идет Тольятти - жители Автограда хотят зарабатывать 160 тысяч в месяц. Меньше всего же денег для счастья нужно жителям Кирова (120 тыс.) и Оренбурга (115 тыс. рублей).



Среди жителей мегаполисов денежный аппетит за год больше всего вырос в Ижевске (+10000 руб.), Набережных Челнах (+9000 руб.), в Москве (+5000 руб.) и Санкт-Петербурге (также +5000 руб.). Скромнее в своих мечтах о счастье по сравнению с 2018 годом стали жители Тольятти (-7000 руб.) и Барнаула (также -7000 руб.).