16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Центр коррекции зрения Линза-Контакт" оказывает комплексную офтальмологическую помощь Самарская область может стать одним из лидеров медицинского въездного туризма Областной минздрав намерен включить здание "Клиники сердца" в состав кардиодиспансера Жигулевская городская больница решает кадровую проблему Самарцу удалили опухоль весом более 20 кг

Здравоохранение Общество

"Центр коррекции зрения Линза-Контакт" оказывает комплексную офтальмологическую помощь

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Центр коррекции зрения Линза-Контакт" — правопреемник ООО "Линза", созданного 28 лет назад на базе лаборатории контактной коррекции зрения офтальмологической больницы имени Тихона Ивановича Ерошевского, — сохраняет традиции школы, заложенные его основателем.

Руководитель и основатель центра врач-офтальмолог высшей категории, действительный член Академии медико-технических наук Нина Ищерякова сделала ставку на комплексный подход. Сначала здесь проводят офтальмологическое обследование, компьютерную диагностику пациентов, а после того, как поставлен диагноз, врачи назначают медикаментозное и аппаратное лечение, занимаются коррекцией зрения очками, мягкими, жесткими, газопроницаемыми контактными линзами на сложные формы роговицы при астигматизме, кератоконусе. Оборудование, которым располагает центр, делает офтальмологическую помощь точной и максимально комфортной для пациентов. Здесь можно пройти лечение и подобрать очки.

Нина Ищерякова, руководитель и основатель "Центра коррекции зрения Линза-Контакт":

— За 28 лет наши специалисты оказали офтальмологическую помощь более 500 тысячам пациентам — таков наш вклад в сбережение здоровья жителей губернии.

 

Лицензия министерства здравоохранения Самарской области №ЛО-63-01-004703 от 19 июля 2018 года.

Прием врача по записи:

г. Самара, ул. Ерошевского, д. 31

Тел. 8 (846) 336-75-89, сот. 8-960-830-12-64

г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской коммуны, д. 21

Тел.: 8 (846) 950-20-25, сот. 8-903-301-02-67

e-mail: Linzakont63@mail.ru, www.Linzakont63.ru

На правах рекламы

 

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3