"Центр коррекции зрения Линза-Контакт" оказывает комплексную офтальмологическую помощь

"Центр коррекции зрения Линза-Контакт" — правопреемник ООО "Линза", созданного 28 лет назад на базе лаборатории контактной коррекции зрения офтальмологической больницы имени Тихона Ивановича Ерошевского, — сохраняет традиции школы, заложенные его основателем.

Руководитель и основатель центра врач-офтальмолог высшей категории, действительный член Академии медико-технических наук Нина Ищерякова сделала ставку на комплексный подход. Сначала здесь проводят офтальмологическое обследование, компьютерную диагностику пациентов, а после того, как поставлен диагноз, врачи назначают медикаментозное и аппаратное лечение, занимаются коррекцией зрения очками, мягкими, жесткими, газопроницаемыми контактными линзами на сложные формы роговицы при астигматизме, кератоконусе. Оборудование, которым располагает центр, делает офтальмологическую помощь точной и максимально комфортной для пациентов. Здесь можно пройти лечение и подобрать очки.

Нина Ищерякова, руководитель и основатель "Центра коррекции зрения Линза-Контакт":

— За 28 лет наши специалисты оказали офтальмологическую помощь более 500 тысячам пациентам — таков наш вклад в сбережение здоровья жителей губернии.

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Тел. 8 (846) 336-75-89, сот. 8-960-830-12-64

г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской коммуны, д. 21

Тел.: 8 (846) 950-20-25, сот. 8-903-301-02-67

e-mail: Linzakont63@mail.ru, www.Linzakont63.ru

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