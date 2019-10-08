16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Поколение Z и работа: как совместить несовместимое Что такое карьерный план и как его составить В рейтинге регионов с наибольшим ростом зарплат Самара оказалась на 57-й строчке Больше половины студентов планируют работать по специальности Разговор перед увольнением: стоит ли выпускать пар

Работа и Кадры

Cредняя зарплата в Самаре выросла на 6% за год

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Эксперты Авито.Работа проанализировали рынок труда Самары по итогам III квартала 2019 года. Среднемесячная зарплата в городе составила 35100 рублей, продемонстрировав годовой рост на 6%. Наиболее активно соискатели искали работу в сфере транспорта и логистики, но самые высокие зарплаты среди ТОП-5 популярных групп профессий предлагают в строительстве.

Эксперты Авито.Работа проанализировали квартальные изменения на рынке труда в сфере массовых профессий. По итогам III квартала 2019 года в Самаре самой высокооплачиваемой сферой среди ТОП-5 популярных оказалось строительство - среднемесячный оклад составил 45500 рублей. На втором месте - транспорт и логистика, где средняя зарплата по стране составляет 39200 рублей. Замыкает тройку лидеров "производство, сырье, с/х" со средней зарплатой 32700 рублей в месяц.

Аналитики Авито.Работа также выяснили, что в Самаре в III квартале работодатели чаще всего искали работников в сферах продаж, производства, строительства, транспорта и логистики, автомобильного бизнеса. На них суммарно пришлось около 68,1% всех актуальных вакансий в городе. За год самый большой прирост активности работодателей в поиске кандидатов пришелся на группу "производство, сырье, с/х" - на 2,3 п.п., самое большое снижение - на группу "продажи" - на 2 п.п.  
Самые востребованные группы профессий среди работодателей, III квартал 2019 г., Самара (% от общего количества запросов).

 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел показ исламской моды

В Самаре прошел показ исламской моды

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3