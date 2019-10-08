Cредняя зарплата в Самаре выросла на 6% за год

Эксперты Авито.Работа проанализировали рынок труда Самары по итогам III квартала 2019 года. Среднемесячная зарплата в городе составила 35100 рублей, продемонстрировав годовой рост на 6%. Наиболее активно соискатели искали работу в сфере транспорта и логистики, но самые высокие зарплаты среди ТОП-5 популярных групп профессий предлагают в строительстве.

Эксперты Авито.Работа проанализировали квартальные изменения на рынке труда в сфере массовых профессий. По итогам III квартала 2019 года в Самаре самой высокооплачиваемой сферой среди ТОП-5 популярных оказалось строительство - среднемесячный оклад составил 45500 рублей. На втором месте - транспорт и логистика, где средняя зарплата по стране составляет 39200 рублей. Замыкает тройку лидеров "производство, сырье, с/х" со средней зарплатой 32700 рублей в месяц.

Аналитики Авито.Работа также выяснили, что в Самаре в III квартале работодатели чаще всего искали работников в сферах продаж, производства, строительства, транспорта и логистики, автомобильного бизнеса. На них суммарно пришлось около 68,1% всех актуальных вакансий в городе. За год самый большой прирост активности работодателей в поиске кандидатов пришелся на группу "производство, сырье, с/х" - на 2,3 п.п., самое большое снижение - на группу "продажи" - на 2 п.п.

Самые востребованные группы профессий среди работодателей, III квартал 2019 г., Самара (% от общего количества запросов).