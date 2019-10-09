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Работа и Кадры

Что думают о переходе на четырехдневку работодатели: результаты опроса

МОСКВА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вероятность перейти в ближайшие годы на четырехдневную рабочую неделю выше у тех, кто трудится в крупных компаниях в Москве. Но даже среди таких работодателей большинство считает четырехдневку нецелесообразной.

Фото: hh.ru

С начала июня с подачи премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждается идея перехода на четырехдневную рабочую неделю. Эта практика пока редкая даже за границей. В связи с перспективами попробовать четырехдневку и в России Служба исследований HeadHunter с 3 по 7 сентября опросила российских работодателей об их отношении к этой идее. В опросе принял участие 191 представитель работодателей.

Работодателей просили, рассматривают ли они переход на четырехдневную неделю в краткосрочной (ближайшие год-два) или долгосрочной (через три года и более) перспективе. Оказалось, что рассматривает такую возможность в краткосрочной перспективе или склоняется к этому 12% работодателей, 48% однозначно не рассматривает. Самая заметная доля тех, кто рассматривает четырехдневку или склоняется к этому, — среди крупных компаний с численностью более 500 сотрудников (17%). Но у них высока также доля тех, кто затруднился с ответом (23%).

В долгосрочной перспективе задумывается о четырехдневке еще меньше работодателей — 8%. Но и доля тех, кто однозначно не рассматривает эту возможность в долгосрочной перспективе, среди них ниже — 28%.

При этом 28% респондентов считают целесообразным для своей компании переход на четырехдневную рабочую неделю. Но 19% считают целесообразность безоговорочной, а 9% — только при условии снижения зарплат сотрудникам. Нецелесообразной для своей компании считают четырехдневку 49% работодателей. Выше всего доля тех, кто считает переход целесообразным, — среди крупных компаний (34%), а регионально — среди компаний из Москвы (35%).

Уменьшение выгорания сотрудников — основное преимущество перехода на четырехдневную рабочую неделю. Так считает 51% работодателей. Еще 37% работодателей думают, что в этом случае рабочее время будет использоваться более эффективно. И 29% не видят никаких преимуществ в переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Чем меньше компания, тем чаще в ней не видят преимуществ (33%). Выбор варианта ответа "Не вижу преимуществ" в зависимости от размера численности сотрудников компании распределился так:

    Менее 100 сотрудников — 33%;
    От 101 до 500 сотрудников — 28%;
    Более 500 сотрудников — 21%.

Основным недостатком перехода на четырехдневную рабочую неделю, по мнению 48% работодателей, является снижение зарплаты сотрудников. И чем меньше компания, тем чаще ее представители выбирали этот вариант. Негативными последствиями работодатели также считают сокращение производительности (38%), переработки и выгорание из-за необходимости работать интенсивнее (37%) и вынужденный наём новых людей (23%). Не видят недостатков лишь 10% работодателей, причем среди московских компаний эта доля выше — 21%.

Интересно, что те, кто считает переход на четырехдневку в целом целесообразным, самым большим недостатком считают снижение зарплаты сотрудникам (39%). А те, кто считает переход на четырехдневку нецелесообразным, главный недостаток видят в сокращении производительности (58%).

Заметим, что для сотрудников переход на четырехдневку может означать не столько дополнительный день отдыха, сколько возможность совмещать основную работу с подработкой. Такой вариант развития событий можно предположить исходя из того, что даже сейчас, при пятидневной рабочей неделе, один из самых популярных запросов в поиске вакансий на hh.ru — запрос со словом "подработка".

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