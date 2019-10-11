Самарские вахтовики могут зарабатывать на уровне Москвы и Сибири

Накануне вышел рейтинг российских городов по уровню зарплат. Эксперты сервиса Работа.ру проанализировали вакансии, которые предлагают жителям Самары зарплату на уровне Москвы и городов Дальнего Востока и Сибири, которые входят в топ-10 городов в рейтинге. Оказалось, что самарцы вполне могут найти высокооплачиваемую работу даже среди массовых профессий — если готовы временно трудиться в другом городе.

По данным рекрутингового сервиса, отделочник-универсал, готовый поехать в Москву, может зарабатывать до 170 тыс. рублей в месяц. Сварщик, который поедет в Тосно на вахту от 90 смен, может претендовать на зарплату до 184 950 руб. А шеф-повар, который готов поехать на 45 суток на заработки в Новый Уренгой, сможет заработать до 300 тыс. рублей.

"Работа вахтовым методом может стать хорошим способом для жителей Самары заработать, — комментируют в сервисе для поиска работы и сотрудников Работа.ру. - Найти подобные предложения можно на онлайн-ресурсах. Вакансии с переездом предполагают как временную занятость, так и постоянную работу с долговременными командировками. Как правило, работодатель не только оплачивает вахтовым сотрудникам дорогу, но и жилье в другом городе, а зарплата часто сильно превышает средний оклад по городу".