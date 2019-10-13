100 тысяч и выше: самые высокооплачиваемые вакансии октября в Самаре

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру определил самые выгодные предложения по вакансиям в Самаре в октябре 2019 года.

По данным Работы.ру, самые высокооплачиваемые вакансии в городе сейчас открыты для директора агентства недвижимости - такой специалист сможет зарабатывать до 150 тыс. рублей в месяц. В его должностные обязанности входят контроль работы агентства недвижимости, сопровождение сделок с недвижимостью, набор и обучение специалистов по продажи недвижимости.

Также высокую компенсацию в городе работодатели предлагают директору по развитию в самарском филиале крупного федерального холдинга - от 100 тыс. рублей. Среди требований к кандидатам - опыт работы от пяти лет и высшее образование. Успешным кандидатам придется заниматься набором и обучением сотрудников, а также курированием работы филиала.

Высокую зарплату в Самаре обещает также таксистам один из федеральных сервисов онлайн-заказа такси. Они смогут зарабатывать до 150 тыс. рублей в месяц в зависимости от количества отработанных часов. Похожие предложения есть также для водителей грузового транспорта - им предлагают заработную плату до 120 тыс. рублей. Правда, они должны иметь права категории E и опыт работы в междугородних перевозках, а также быть готовыми к длительным командировкам.

До 100 тыс. рублей в Самаре может получать руководитель группы магазинов крупной торговой сети. Соискателям понадобится высшее образование и опыт работы в супервайзером, предпочтительно - в ритейле и индустрии потребительских товаров.