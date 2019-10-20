Охранник и бухгалтер — самые скучные профессии в России

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил представителей экономически активного населения назвать самую скучную профессию. В открытом опросе приняла участие 1000 россиян из всех округов страны.

По мнению 13% россиян, охранник — самая скучная профессия. На втором месте профессия бухгалтера с 9% голосов. 8% респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. Для 5% россиян скучна деятельность продавца. По 4% набрали профессии сторожа и уборщика. Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря обвиняют в скуке по 3% опрошенных. Любая сидячая работа навевает тоску на 2% россиян. Труд вахтера скучен также 2%. Среди прочих скучных профессий россияне называли архивариуса, водителя, грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста и оператора call-центра (26%). "Не бывает скучных профессий", — утверждают лишь 13% респондентов.

По данным Superjob, мужчины чаще женщин отмечали рутинность работы охранника (17 и 11% соответственно), а также утверждали, что скучна любая неинтересная работа (10 и 6%). У женщин в рейтинге скучных профессий на первом месте — бухгалтер (12% против 5% у мужчин). Женщины чаще мужчин придерживаются мнения, что скучных профессий не существует (15 и 11% соответственно).