17% российских работодателей не готовы нанимать в штат кандидатов старше 45 лет

Сотрудников старше 45 лет нанимают 83% компаний России, причем чаще всего это делают представители среднего бизнеса. Охотнее всего возрастных кандидатов берут на работу в тяжелой промышленности, а наличие внушительного опыта является главным фактором найма для большинства работодателей, выяснил аналитический центр Авито Работы в ходе исследования рынка труда России в сфере массовых профессий.

В сегменте среднего бизнеса возрастных кандидатов нанимают наиболее охотно (на вопрос о найме утвердительно ответили 90% респондентов). Наименьшая заинтересованность оказалась у компаний из микро- и малого бизнеса. Впрочем, если рассмотреть работодателей с точки зрения типа бизнеса, то у российского частного сегмента заинтересованность в возрастных сотрудниках ниже, чем у международных компаний и российских госучреждений.

Наиболее охотно людей старше 45 нанимают в сфере тяжелой промышленности (94% работодателей). На втором месте по частоте утвердительных ответов — сфера образования (92%), на третьем — интернет-торговля (90% опрошенных). Также в десятку сфер, где чаще всего нанимают кандидатов 45+, вошли госслужба, строительство, сервисное обслуживание.

Подавляющее большинство респондентов считают, что главным преимуществом кандидатов старше 45 лет является большой опыт работы. Также, по мнению работодателей и вопреки распространенным стереотипам, многие из таких соискателей готовы выдерживать нагрузки и учиться новому. Треть честно отметили, что важны зарплатные ожидания таких кандидатов, а 27% признались, что их привлекает готовность к переработкам.

При ответе на вопрос "На какие должности из перечисленных у Вас есть положительный опыт набора соискателей старше 45 лет?" большинство респондентов указали водителей (42%), рабочих (36%), уборщиков (34%).

На какие должности из перечисленных у Вас есть положительный опыт набора соискателей старше 45 лет?